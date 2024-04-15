В регионы Казахстана направляют спецтехнику по железной дороге

АО "НК "КТЖ" выделяет вагоны для оперативного стягивания спецтехники в зоны затопления из других регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что соответствующее поручение дал вице-премьер Канат Бозумбаев. Железнодорожники круглосуточно организовывают в регионы перевозку спецтехники для ликвидации последствий паводков и проведения аварийно-спасательных работ.

Со станций Алматы, Караганды, Мангистау, Туркестан, Кызылорда, Шымкент, Костанай направлены бульдозеры, тракторы, самосвалы, камазы, погрузчики, манипуляторы, краны для борьбы с паводками в Уральске, Атырау, Актобе и других городах.

"Поездами перевезено 4 тыс. спасателей, военнослужащих для участия в аварийно-спасательных работах. Выделены вагоны в составах поездов для доставки гуманитарной помощи к местам подтопления". Пресс-служба АО "НК "КТЖ"





Кроме того, на безвозмездной основе пассажирскими поездами перевезено 12 тыс. человек по маршрутам Атырау – Кульсары – Атырау и Кульсары – Мангистау.

Еще более 2 тыс. пассажиров вывезли дополнительными вагонами по маршрутам Атырау – Мангистау, Атырау – Алматы и Атырау – Астана.

"Дополнительные поезда курсируют по маршрутам Уральск – Кызылорда, Атырау – Караганды, Алматы – Атырау, что позволило перевезти более 2 тыс. пассажиров. Организована перевозка 500 детей из пострадавших от паводка районов в лечебно-оздоровительные центры и детские лагеря". Пресс-служба АО "НК "КТЖ"

В период паводка в некоторых регионах страны единственным видом транспорта остается железная дорога. Все подразделения КТЖ переведены на работу в усиленном режиме.

Также сказано, что инфраструктура железной дороги не пострадала, движение поездов осуществляется по графику.

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