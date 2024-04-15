Военнослужащих привлекли к спасательной операции в Актюбинской области

Военнослужащих 15 апреля привлекли к спасательной операции от паводков в Иргизском районе Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата региона, в настоящее время в Иргизском районе укрепляют дамбы в селах Куйлыс, Жайсанбай и Белшер. К этой работе привлекли военнослужащих воинской части 30238 Министерства обороны РК, а также 100 волонтеров и пять единиц техники.

"С гуманитарной помощью в район доставили лопаты, матрасы, резиновые сапоги, мешки, лодку, мотопомпу, два генератора, лекарственные препараты и продукты питания. Уровень воды в реке Торгай в районе начал повышаться с 11 апреля. По поручению руководства области жителей сел Нура, Мамыр и Белшер эвакуировали в безопасное место", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из трех сел эвакуированы 876 человек (из Нуры – 655, Мамыра – 90, Бельшера – 131 человек). Часть из них разместили в средних школах №1, №2 и школе имени И. Алтынсарина. Часть людей разъехалась по домам родственников. Для эвакуированных граждан созданы хорошие условия для временного проживания, их обеспечили всем необходимым.

"Напомним, вчера в районе была прорвана земляная защитная насыпь, в результате подтопило населенные пункты Мамыр и Нура. В обоих селах вода вошла в десять домов. В настоящий момент заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев и начальник ДЧС Нургали Жунусов находятся в Иргизском районе, на месте контролируя ход борьбы с паводком и оценивая риски подтопления территории", – говорится в пресс-релизе.

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