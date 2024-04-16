О чем поговорил Токаев с пострадавшими от наводнения в Костанайской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в оперативном штабе, развернутом в городе Тоболе, встретился с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие, отметив, что единство народа ярко проявляется в такое сложное время.

"Я приехал специально встретиться с вами. Понимаю, положение тяжелое. Все ресурсы, которые имеются у государства, направляются на решение соответствующей задачи. Я как президент вижу своей приоритетной задачей оказать максимальную помощь вам, пострадавшим от паводков", – сказал глава государства.

Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

"Самое главное – это компенсация, и она будет выплачена. Более того, тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что после посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

