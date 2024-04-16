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Токаев после СКО вылетел в Костанайскую область

Токаев после СКО вылетел в Костанайскую область, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:47 Фото: akorda.kz
После посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, аким области Кумар Аксакалов сообщил, что в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области.

По его словам, из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом.

Токаев после СКО вылетел в Костанайскую область, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:47

Фото: akorda.kz

Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах.

Токаев после СКО вылетел в Костанайскую область, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:47

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что президента проинформировали о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища. Кумар Аксакалов доложил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.

"В целом, благодаря противопаводковым мероприятиям по укреплению дамб, отсыпке инертных материалов удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населенных пунктов", – сказано в сообщении.

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Утром 16 апреля 2024 года Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. После облета он встретился с эвакуированными жителями.

По словам акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, паводки в регионе образовались из-за талого стока реки Есиль и прихода воды из Акмолинской области.

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