Токаев после СКО вылетел в Костанайскую область
По данным Telegram-канала Акорды, аким области Кумар Аксакалов сообщил, что в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области.
По его словам, из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом.
Фото: akorda.kz
Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах.
Фото: akorda.kz
Также отмечено, что президента проинформировали о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища. Кумар Аксакалов доложил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.
"В целом, благодаря противопаводковым мероприятиям по укреплению дамб, отсыпке инертных материалов удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населенных пунктов", – сказано в сообщении.
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Утром 16 апреля 2024 года Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. После облета он встретился с эвакуированными жителями.
По словам акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, паводки в регионе образовались из-за талого стока реки Есиль и прихода воды из Акмолинской области.