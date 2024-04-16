Запретить отстрел сайгаков пообещал волонтерам Костаная Токаев
Как пишет Акорда, в свою очередь граждане выразили благодарность за своевременное спасение и оперативную помощь в ликвидации последствий паводков. Как рассказали жители, сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала сплоченность народа. С первых дней стихийного бедствия неравнодушные люди, включая волонтеров, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и МЧС, были вовлечены в оказание всесторонней помощи.
Президент сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.
В завершение президент отметил, что в следующим году планирует посетить Аркалык для участия в мероприятиях, посвященных 140-летию известного казахского деятеля, лидера движения "Алаш" Миржакипа Дулатова.
Ранее сообщалось, что после посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе. Затем он встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайском районе.