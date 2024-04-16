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Запретить отстрел сайгаков пообещал волонтерам Костаная Токаев

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:37 Фото: Акорда
Президент Казахстана во время визита в Костанайскую область заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны для того, чтобы преодолеть последствия наводнений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в свою очередь граждане выразили благодарность за своевременное спасение и оперативную помощь в ликвидации последствий паводков. Как рассказали жители, сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала сплоченность народа. С первых дней стихийного бедствия неравнодушные люди, включая волонтеров, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и МЧС, были вовлечены в оказание всесторонней помощи.

Президент сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

В завершение президент отметил, что в следующим году планирует посетить Аркалык для участия в мероприятиях, посвященных 140-летию известного казахского деятеля, лидера движения "Алаш" Миржакипа Дулатова.

Ранее сообщалось, что после посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе. Затем он встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайском районе.

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