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Токаев обратился к волонтерам и меценатам в Костанайской области

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 20:04 Фото: Акорда
В ходе рабочей поездки в Костанайскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса и волонтерами, оказывающими посильную помощь в ликвидации последствий паводка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, среди них руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнорудной, пищевой и аграрной промышленности, а также местные представители АНК, волонтеры областного молодежного ресурсного центра и студенты.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса.

"Здесь находятся меценаты. Я очень благодарен вам. Это зов души, проявление гражданской ответственности. Вы делаете это не для награды, а по зову сердца", – сказал президент.

Особое внимание глава государства уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.

"У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обратился с благодарностью к волонтерам, подчеркнув, что всегда с большой симпатией относится к ним и всячески будет поддерживать их.

Ранее сообщалось, что после посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе. Затем он встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайском районе.

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