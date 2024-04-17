В Актау ОРЦ поможет снизить цены на продукты: строительство объекта подходит к концу

В Актау продолжается строительство оптово-распределительного центра, расположенного в 36 микрорайоне. Общий процент выполненных работ составил 90%. Глава региона Нурлан Ногаев посетил строительную площадку, чтобы оценить прогресс работ, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В Актау два года назад началось строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ). В центре будут предоставлены торговые места местным сельхозпроизводителям, что положительно скажется на стабилизации цен для потребителей путем реализации продукции без посредников.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По словам директора ТОО "ОРЦ Актау", занимающегося строительством оптово-распределительного центра, Бекзата Жеткизгенова, стоимость проекта составила порядка 3,8 миллиарда тенге. Строительство осуществляется за счет частных средств.

"На данный момент выполнено 90% работ. Общая площадь проекта составляет около 40 тысяч квадратных метров. Основные этапы строительства завершены, включая поднятие этажей и прокладку инженерных коммуникаций. Оставшиеся задачи по благоустройству включают в себя укладку асфальта и озеленение. Реализация проекта проходит в два этапа: к началу лета планируется открытие складов с морозильными и холодильными камерами, а также сухого склада. В сентябре планируется завершение второго этапа – открытие оптово-распределительного центра, где будут находиться поставщики продовольственных товаров", – подчеркнул Бекзат Жеткизгенов.

После сдачи объекта в эксплуатацию в павильонах фермеры смогут реализовывать свою продукцию без посредников. У них будут свои склады для хранения овощей и фруктов, а также холодильные и морозильные камеры.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Благодаря тому, что продукция на данном рынке будет реализовываться сельхозпроизводителями напрямую, минуя посредников, население получит возможность приобретать продуктовые товары по более низким ценам.

"Необходимо максимально сосредоточить усилия на строительстве объекта с учетом всех строительных нюансов для обеспечения высокого качества. Тщательный контроль гарантирует соответствие стандартам. Важно помнить, что этот проект осуществляется по поручению главы государства. Учитывая, что более 80% продуктов поступает в наш регион извне, создание оптово-распределительного центра способствует формированию конкурентной среды и снижению цен на товары. Важно соблюсти установленные сроки завершения проекта, чтобы обеспечить его успешную реализацию", – сказал Нурлан Ногаев.