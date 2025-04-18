Визит Токаева в Актау: что он успел посмотреть
Центр призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты. Кроме того, до конца года планируется запуск второй очереди.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками", – сказано в сообщении пресс-службы Акорды.
Далее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью технологического парка, расположенного на территории Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова.
Известно, что технопарк оснащен современной инфраструктурой для поддержки предпринимателей, студентов и школьников, занимающихся разработкой и реализацией проектов и стартапов.
Фото: akorda.kz
Президент осмотрел учебную зону для подготовки IT-специалистов по международной программе, а также лабораторию по развитию цифровых и телекоммуникационных компетенций.
В беседе со студентами Токаев отметил, что сегодня особую актуальность приобретает развитие направлений, связанных с высокими технологиями и искусственным интеллектом.
Фото: akorda.kz
По его словам, в стране востребованы квалифицированные специалисты в области транспорта и логистики. Он призвал молодежь стремиться к получению качественного образования, являющегося залогом успеха.
Кроме того, президент ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий.
Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.
Фото: akorda.kz
В заключении Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.
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Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. В аэропорту главу государства встречал аким региона Нурдаулет Килыбай.