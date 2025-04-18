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Политика

Визит Токаева в Актау: что он успел посмотреть

Токаев, Актау, визит, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:37 Фото: akorda.kz
Сегодня, 18 апреля 2025 года, рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область началась с ознакомления деятельностью оптово-распределительного центра Актау. Как заявили главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регионе, сообщает Zakon.kz.

Центр призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты. Кроме того, до конца года планируется запуск второй очереди.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками", – сказано в сообщении пресс-службы Акорды.

Далее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью технологического парка, расположенного на территории Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова.

Известно, что технопарк оснащен современной инфраструктурой для поддержки предпринимателей, студентов и школьников, занимающихся разработкой и реализацией проектов и стартапов.

Фото: akorda.kz

Президент осмотрел учебную зону для подготовки IT-специалистов по международной программе, а также лабораторию по развитию цифровых и телекоммуникационных компетенций.

В беседе со студентами Токаев отметил, что сегодня особую актуальность приобретает развитие направлений, связанных с высокими технологиями и искусственным интеллектом.

Фото: akorda.kz

По его словам, в стране востребованы квалифицированные специалисты в области транспорта и логистики. Он призвал молодежь стремиться к получению качественного образования, являющегося залогом успеха.

Кроме того, президент ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий.

Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.

Фото: akorda.kz

В заключении Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.

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Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. В аэропорту главу государства встречал аким региона Нурдаулет Килыбай.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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