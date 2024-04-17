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В Караганде привели в порядок мемориальный комплекс "Вечный огонь"

В Караганде в рамках акции &quot;Таза Қазақстан&quot; привели в порядок мемориальный комплекс &quot;Вечный огонь&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:20 Фото: Александра Марченко
Бережно были отмыты памятные таблички с фамилиями наших отважных соотечественников на Аллее героев Великой Отечественной, убраны мусор и опавшая листва у мемориального комплекса "Вечный огонь".

Таким образом карагандинцы продолжают облагораживать родной город в рамках общереспубликанской экологической акции "Таза Қазақстан". Об этом сообщил корреспондент редакции "Индустриальная Караганда".

Как известно, неделя с 15 по 20 апреля носит название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. В эти дни очисткой улиц городов и сел занимаются представители ветеранских организаций, общественные активисты, волонтеры, студенты, школьники, члены трудовых коллективов.

В Караганде в рамках акции "Таза Қазақстан" привели в порядок мемориальный комплекс "Вечный огонь", фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:20

Фото Александра Марченко

"Президент нашей страны уделяет важное значение экологическим вопросам. Именно по поручению Касым-Жомарта Токаева организована кампания "Таза Қазақстан". Важно отметить, что это не единовременная кампания, нам нужно постоянно работать над озеленением Казахстана, чистотой улиц, парков и скверов. И прививать молодежи мысль, что красота нашей Родины зависит от нас. Отрадно видеть, что сегодня представители старшего и младшего поколений трудятся плечом к плечу", — сказал председатель совета ветеранов города Караганды, ветеран труда и государственной службы Габит Туяков.


С ним солидарен заместитель руководителя городского молодежного ресурсного центра Газиз Зулхарнай. По его словам, на протяжении всей этой недели молодые люди из шахтерской столицы будут приводить в порядок территорию вокруг памятников и монументов, которых в нашем городе насчитывается более 40.

"Сегодня мы работаем у мемориала "Вечный огонь", а уже через несколько недель будем отмечать очередную годовщину Великой Победы. Я считаю, что акция "Таза Қазақстан" – это благородная миссия, которая способствует воспитанию чувства патриотизма у молодежи, повышает уровень ее ответственности перед родной страной", – отметил он.
В Караганде в рамках акции "Таза Қазақстан" привели в порядок мемориальный комплекс "Вечный огонь", фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:20

Фото: Александра Марченко

В настоящее время проводятся мероприятия по очистке сквера памяти жертв политических репрессий в Осакаровском районе, благоустройству сквера у Дома железнодорожников в Сортировке, в Сарани – у памятника воинам-интернационалистам, памятника Жамбылу Жабаеву. В Каркаралинском районе облагораживают территорию вокруг Құнанбай мешіті. Аналогичная работа организована у памятника Неизвестному солдату в Темиртау.

Фархат Кинжитаев.

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