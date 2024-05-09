Полевая каша, мемориальная доска и Вечный огонь: День Победы празднуют в Астане

В Астане сразу в нескольких локациях проходят праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Астане на 9 мая традиционной точкой притяжения является памятник "Жер-Ана". Сюда, к Вечному огню, с утра начали приходить люди со всего города, чтобы почтить память тех, кто воевал в Великой Отечественной войне.

Фото: Zakon.kz

В их числе Манарбек Карымсаков. Он пришел с супругой и внуками.

"Мой дед прошел всю войну и погиб незадолго до победы – в апреле 1945 года, в Праге. Вот это фото было вложено в его последнее письмо оттуда. Мы каждый год приходим сюда, чтобы почтить их память", – сказал он.





Фото: Zakon.kz

В этот же день в районе Байконыр открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Григорьевичу Кулику.





Фото: Zakon.kz

Он был призван в Советскую армию в 1943 году и служил рядовым солдатом, был метким стрелком.

"Вместе с однополчанами, такими же молодыми ребятами, принимал участие в боевых действиях, начиная от станции Пираты на территории Украины до Киева. В составе победоносного наступления советских войск освобождал территорию Белоруссии и Польши. В числе первых комсомольцев-добровольцев, откликнувшихся на патриотической призыв, приехал для участия в поднятии целины. В 1954 году, в памятное время начала освоения целинных и залежных земель, связал свою судьбу с Казахстаном. С 1957 года и до выхода на заслуженный отдых успешно трудился в тресте "Целинтрансстрой" наладчиком станка. Михаил Григорьевич Кулик награжден орденами Отечественной войны I, II степени, "Знак Почета", "Красной Звезды" и множеством других медалей", – отметили в пресс-службе акимата столичного района Байконыр.

Еще одно зрелищное мероприятие состоялось в жилом массиве Уркер – здесь всех желающих угощали настоящей полевой кашей.

"Для организации мероприятия была выставлена одна рота. Мы разбили две палатки и с утра принялись готовить полевую кашу. Это та же самая еда, которую готовили во время войны", – рассказал подполковник, заместитель командира воинской части №5573 Тимур Рахимов.





Фото: Zakon.kz

Здесь же под открытым небом состоялся концерт и дефиле военного оркестра.



Фото: Zakon.kz

"Четыре моих дяди отправились на фронт. Один из них, Ахметжан Турсынов, погиб в Витебске, Белоруссии. Остальные, в том числе и мой отец, вернулись живыми. Сюда пришли с супругом и внуками. Отец моего мужа Мухамедья Искендиров тоже воевал и дожил до 96 лет. Он 10 лет воевал и финскую прошел с бабушкой, вернулись, поженились, родили и вырастили семерых детей. Мы рассказываем своим детям и внукам, какой ценой досталось победа, наша мирная жизнь, наше небо голубое и хотим, чтобы знали цену мирной жизни", – говорит жительница жилого массива Уркер Гульнара Турсынова.





Фото: Zakon.kz

В этот же день власти поздравили всех ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла.





Фото: пресс-служба района "Нура" города Астана

Также 9 мая в Астане возложили цветы к памятникам Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бегельдинова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, почтили память о подвиге героев.





Фото: пресс-служба района Нура города Астаны









Сегодня в Казахстане празднуют 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – красный день календаря и выходной для всех граждан страны.