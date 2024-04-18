Как строят "комфортные школы" и какие технологии используют

Применение инновационных технологий в строительстве образовательных учреждений набирает обороты во всем мире. В настоящее время человеческий капитал стал одним из самых ценных ресурсов общества.

Школы как никогда играют важную роль в создании и развитии этого ресурса, предоставляя образование и навыки, необходимые для успешной адаптации в современном мире.

К реализации пилотного национального проекта подошли с умом. Внедрили механизм ЕРС-контрактов (engeneering, procurement and construction) по зарубежной методике управления строительством. Выбор не случаен. Именно благодаря такому контракту возможно реализовать масштабный проект в срок. Вопросы проектирования, строительства и оснащения комфортных школ ведутся параллельно. Это дает возможность вести строительство согласно рабочим чертежам по разделам (разработка котлована, устройство фундамента и т.д.), так как все проектные разделы предварительно проходят проверку и соответствуют нормативно-техническим документам.

В рамках ЕРС-контракта подрядчик полностью ответственен перед заказчиком за инжиниринг, снабжение, строительство, а также четкое соблюдение графика и бюджета. Подобные контракты успешно зарекомендовали себя в строительстве крупных инфраструктурных проектов. Теперь этот опыт успешно реализуется в пилотном проекте "Комфортная школа".



Одним из важнейших приоритетов проекта "Комфортная школа" является поддержка отечественных производителей товаров и услуг. Доля отечественных производителей строительных материалов, участвующих в реализации проекта, на первом этапе составляет порядка 70%. При этом иностранными компаниями будут поставляться в основном компьютеры, интерактивные панели и цифровые лаборатории.

Для строительства первых 208 "комфортных школ" на первом этапе нацпроекта, по предварительным расчетам, будут использованы:

700 тыс. тонн цемента;

300 тыс. тонн арматуры;

около 1,2 млн м2 фасадных материалов;

14,1 тыс. км кабельно-проводниковой продукции;

437 тысяч единиц осветительной продукции;

363 тысячи единиц электротехнического и слаботочного оборудования;

990 тысяч единиц мебельной продукции.

Большая часть строительных материалов при реализации национального проекта будет использоваться от казахстанских производителей, что свидетельствует о наличии современной производственной базы в стране. Ключевую роль в возведении зданий для комфортных школ играет соответствие строительных материалов высоким требованиям качества. В проекты закладываются товары и материалы строго из каталога АГСК, который формируется в АО "КазНИИСА".

Также в строительстве будет использована система навесных вентилируемых фасадов, благодаря чему будет достигаться комфортный микроклимат в помещении. Высококачественная облицовка в сочетании с профильной системой высокой коррозионной стойкости обеспечит надежную защиту комфортных школ от агрессивных воздействий внешних факторов. Фасадные кассеты включают в себя природные, негорючие материалы, которые препятствуют распространению огня в чрезвычайных ситуациях. Недавний горький мировой опыт соседних стран показывает, что использование материалов, которые при горении выделяют отравляющие вещества, наносит непоправимый ущерб здоровью не меньше, чем сам факт возгорания.

"Комфортные школы" строятся с применением различных видов облицовочного кирпича. Кирпич отечественного производства зарекомендовал себя как надежный и долговечный материал, применение которого универсально. При его выборе строители ориентируются на такие качества и показатели, как высокая влагоустойчивость, чтобы сырость извне не проникала во внутренние помещения школы; материал должен быть адаптирован к специфике казахстанского климата и мог переносить множество замерзаний и оттаиваний, и конечно, быть устойчивым к высоким температурам и палящему солнцу – под воздействием тепла и яркого света цветность материала должна сохраняться.

В отделке фасадов "комфортных школ" также применят линеарные панели, которые обеспечат устойчивость к внешним воздействиям, а также помогут обеспечить пожаробезопасность зданий.

Для наружных отделочных работ и для оформления интерьеров будет применяться популярный декоративный материал травертин, который имеет природное известковое происхождение, а потому абсолютно безопасен и экологичен. Он обладает интересным, благородным рисунком, напоминающим и мрамор, и гранит, и отчасти древесину, из-за которого стал часто использоваться для отделки официальных учреждений. Травертин – очень прочный материал, строительная плитка десятилетиями не утрачивает первоначальный вид, устойчива к влаге, жаре, морозам, легко очищается от загрязнений.

Что касается территорий с повышенной сейсмичностью, то строители соблюдают все правила, требования и нормативы возведения зданий в таких природных условиях. Непосредственная сейсмическая опасность конкретной строительной площадки изначально определяется специальными геофизическими исследованиями и учитывается при проектировании школьных зданий. Специальные расчеты позволяют заложить на проектном уровне определенные архитектурные и технические решения для обеспечения полной безопасности школьников в случае чрезвычайной ситуации.

Так, на территориях с повышенной сейсмичностью строители используют исключительно технологии монолитного строительства: заливают арматурный каркас тяжелым бетоном специальных марок. Кирпичная кладка для ограждающих конструкций не применяется, так как стены из кирпича могут оказаться сейсмически уязвимыми при землетрясениях высокой балльности.

Кроме того, для усиления и укрепления монолитно-бетонных стен предусмотрен комплекс дополнительных мер, не относящихся непосредственно к строительным материалам.

Помимо этого, нововведением при строительстве комфортных школ стала кросс-платформа, на которой подрядчики еженедельно отчитываются о ходе строительства в электронном формате. Данная мера принята для осуществления контроля сразу на нескольких уровнях.

Кроме того, на участках, выделенных местными исполнительными органами для строительства "комфортных школ", установлена система контроля: камеры, которые позволяют отслеживать ход строительных работ в режиме реального времени. Такие системы контроля и мониторинга качества являются важной частью современного строительства. Они помогают компаниям вести строительные работы эффективно, обеспечивая высокое качество и соблюдение требований проекта.