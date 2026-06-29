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Наука и технологии

Выяснилось, как римляне строили ровные и прямые дороги без современных технологий

Рим, улицы, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 20:24 Фото: magnific
Римская империя сумела создать одну из самых развитых дорожных сетей древнего мира. Это стало возможным не благодаря "магии", а благодаря продуманным инженерным решениям и простым измерительным инструментам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Antena 3 CNN, качественные дороги обеспечивали быстрое передвижение войск, торговлю, административное управление и связь между отдаленными провинциями.

Секрет успеха заключался не в сложных технологиях, а в использовании трех основных инструментов.

  • Первым был groma – прибор, позволявший определять прямые углы и прокладывать максимально прямые маршруты. Благодаря ему строители могли выравнивать направление дороги даже на больших расстояниях.
  • Вторым важным инструментом был chorobates, который использовали для проверки горизонтальности поверхности и измерения уклонов. Это было особенно важно при строительстве дорог, акведуков и других инженерных сооружений.
  • Для определения высоты местности также применяли прибор под названием диоптра, позволявший проводить точные геодезические измерения.

При этом римляне не стремились прокладывать дороги абсолютно прямыми любой ценой.

Если на пути возникали природные препятствия, инженеры учитывали рельеф и находили практичные решения, сочетая точность с целесообразностью. Немало таких дорог сохранилось и сейчас, поражая своим качеством и точностью прокладки. Некоторые из них стали основой современных транспортных маршрутов в разных странах Европы.

Ранее ученые представили карту 2100 года и показали, какие страны исчезнут.

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Аксинья Титова
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