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40-градусная жара накроет Казахстан летом: в МЧС опасаются лесных пожаров

40-градусная жара накроет Казахстан летом: в МЧС опасаются лесных пожаров , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 22:18 Фото: pixabay
Министр по ЧС Чингис Аринов доложил заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба МЧС. 

"Ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны", – заявил министр по ЧС.

По его словам, слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также непринятие заблаговременных превентивных мер может негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.

"Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парков и заповедников отсутствуют", – подчеркнул Чингис Аринов.

Он особо отметил, что превентивные мероприятия, такие как создание минерализованных полос и отчистка территории, необходимо начать уже сейчас.

"Согласно предварительному прогнозу, лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов. Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период", – заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что четыре региона Казахстана оказались не готовы к природным пожарам. Подробнее можно прочить здесь

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