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Свыше 1360 домов остаются затопленными в шести областях Казахстана

Свыше 1360 домов остаются затопленными в шести областях Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 21:51 Фото: primeminister.kz
В Кризисном центре МЧС 3 апреля прошло совещание с участием вице-премьера – заместителя руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Каната Бозумбаева и министра по ЧС Чингиса Аринова, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в правительстве, по состоянию на 3 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в стране. В шести регионах подтопленными остаются 1364 частных жилых дома. Продолжаются переливы на 105 участках автодорог. Ведутся работы по восстановлению поврежденного дорожного полотна в 78 местах автодорог и четырех мостов. Без транспортного сообщения остаются 64 населенных пункта, осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов.

"Продолжается круглосуточная эвакуация населения из зон подтопления. Только за последние сутки спасателями эвакуировано 1524 человека, из них 496 детей. Во избежание ледовых заторов на водоемах области проводятся взрывные работы. Для оценки паводковой обстановки с 1 по 3 апреля вице-премьер и министр по ЧС совершили облет Карагандинской, Костанайской и Акмолинской областей", – говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня, 3 апреля, была обследована территория Аршалынского, Целиноградского районов и города Косшы, а также посетили Преображенский гидроузел.

Снежный покров в области составляет порядка 76%. Организована заблаговременная передислокация сил и средств МЧС в 17 населенных пунктов Целиноградского, Аршалынского, Атбасарского, Сандыктауского районов, городов Кокшетау и Косшы.

"На территории Карагандинской области снежный покров составляет порядка 34%. В области проводятся превентивные мероприятия, берегоукрепительные работы и укладка мешкотар. Всего задействовано порядка 700 человек и 118 единиц техники. Ситуация стабильная", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Костанайской области снежный покров составляет порядка 71%. Подтоплены 75 жилых домов и 38 дворовых территорий. Туда передислоцированы силы и средства МЧС из Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областей, проводятся берегоукрепительные работы.

"Стабилизировалась ситуация в городе Аркалыке и Амангельдинском районе, а в Джангельдинском сохраняется сложная обстановка. Акиматом принимаются необходимые меры. В регионах начата работа по оценке ущерба. Ведется круглосуточный мониторинг. В ближайшее время ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона, что даст интенсивное снеготаяние", – подчеркивается в пресс-релизе.

По итогам совещания заместитель руководителя Республиканского штаба дал акиматам регионов соответствующие поручения о принятии мер по обеспечению безопасности, заблаговременной эвакуации и спасению людей из зон подтопления.

Ранее сообщалось, что паводкоопасные участки Акмолинской области 3 апреля осмотрели вице-премьер Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. 

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