Паводки в Казахстане: от Фонда "Самрук-Қазына" мобилизовано более 25 тыс. человек

Группа "Самрук-Қазына" продолжает оказывать помощь регионам, пострадавшим от паводков. Более 25 тыс. сотрудников мобилизовано для борьбы со стихией, выделено 865 единиц техники и 414 тонн ГСМ.

Кроме того, Фонд "Самрук-Қазына" выделит 15 млрд тенге регионам, пострадавшим от паводков. Помощь оказали корпцентр фонда, "КазМунайГаз", "Казатомпром", "Казахстан темир жолы", QazaqGaz, KEGOC, "Казахтелеком", "Эйр Астана", "Самрук-Энерго".

При этом сотрудники фонда также собирают средства и закупают гуманитарную помощь, участвуют в аварийно-спасательных работах в регионах, помогают в восстановлении поврежденной инфраструктуры и жилых домов.

Фото: фонд "Самрук-Казына"

Зафиксирована и стоимость авиабилетов – она не будет превышать 40 тыс. тенге на время паводков.

"Специальный сниженный тариф на авиабилеты введен в авиакомпаниях, входящих в группу фонда. Это даст возможность большему количеству казахстанцев покинуть места, где происходят паводки. Для этого также организовано 40 дополнительных рейсов группой "Эйр Астана" и два дополнительных рейса Qazaq Air", – сказал председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Авиакомпании не повышали стоимость тарифов, несмотря на повышенный спрос, а наоборот, ввели специальный тариф с 13 по 24 апреля на прямые рейсы из Атырау. Стоимость билетов "Эйр Астаны" и FlyArystan составляет 40 тыс. тенге в эконом-классе в одну сторону. В Qazaq Air стоимость билетов также не будет превышать отметки в 40 тыс. тенге по всем направлениям, где происходят паводки, по 24 апреля.

Фото: фонд "Самрук-Казына"

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации организовано 45 противоразмывных и 47 пожарных поездов. АО "НК "КТЖ" выделяет вагоны для оперативного стягивания спецтехники в зоны затопления из других регионов Казахстана.

При этом ж/д транспортом перевезено около 22 тыс. человек, из них 12 тыс. – бесплатно. Отметим, что стоимость ж/д билетов во время паводков не повышалась и будет оставаться на прежнем уровне.

Так, стоимость билетов на поезда сообщением Уральск – Кызылорда и Атырау – Алматы в купейных вагонах составляет 13 915 тенге, в плацкарте – 9216 тенге. Проезд в поезде "Атырау – Астана" стоит 18 114 тенге за купе и 11 898 тенге – за плацкарт.

Фото: фонд "Самрук-Казына"

Для устранения аварийных ситуаций в электрических сетях АО "KEGOC" на период паводков организованы 107 комплексных бригад – в целом, это 766 человек.

Бригады оснастили 302 единицами автотехники, 56 автономными источниками электроэнергии, 93 откачивающими насосами и необходимым объемом топлива для выполнения работ. Энергетики круглосуточно дежурят на объектах и помогают региональным электросетевым компаниям восстановить электроснабжение.

Фото: фонд "Самрук-Казына"

Работники "Казатомпрома" ведут работы по ликвидации последствий паводков в Актюбинской (районы Айтеке би, Уил, Байганин, Хобда, Темир) и Атырауской (поселки Алга, Аккайын, Тандай, Сарайшык, Енбекшил, Жалгансай) областях и Уральске (поселки Подстепное и Узунколь). Продолжаются работы по возведению и укреплению дамб, распределена гуманитарная помощь.