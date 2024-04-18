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В Казахстане приостановили добычу нефти на 493 скважинах

В Казахстане приостановили добычу нефти на 634 скважинах из-за паводков , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 15:01 Фото: pixabay
В результате паводковой ситуацией по Казахстану в ряде нефтедобывающих предприятиях Актюбинской и Атырауской областях были приостановлены работы 634 скважин. Общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн. Об этом 18 апреля Zakon.kz заявили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, на сегодня восстановлены работы 141 скважин.

Все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них:

  • в Актюбинской области приостановлены 489 скважин (АО "СНПС – Актобемунайгаз" 440 скважин, АО "КМК Мунай" 25 скважин, ТОО "Фирма Ада Ойл" 24 скважины);
  • в Атырауской области приостановлены 4 скважины (АО "Эмбамунайгаз" 3 скважины, TOO "5A Ойл" 1 скважина).

Также представители Министерства уточнили, что ведутся работы по восстановлению, в т.ч:

  • откачка воды насосным оборудованием и агрегатами, засыпка грунтом, обесточивание и герметизация скважин;
  • помощь в производстве работ по сооружению новых и укреплению существующих противопаводковых обвалований в населенных пунктах, работы по поднятию и ремонту дамб.

С другими новостями по паводковой ситуации в Казахстане можно ознакомиться по ссылке.

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