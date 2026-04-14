Экономика и бизнес

Минэнерго ведет переговоры по увеличению добычи нефти в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 14 апреля 2026 года рассказал о планах по добыче нефти и газа, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго сообщил, что за первый квартал объем добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 млн тонн, или 80,2% к аналогичному периоду 2025 года. Снижение показателей нефтегазовой отрасли он связывает с ситуацией на КТК и Тенгизе.

"На Карачаганаке продолжаются работы по вводу шестого компрессора обратной закачки сырого газа, который обеспечит поддержание добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год. Проводятся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти. Экспорт нефти за три месяца составил 15,3 млн тонн, или 78,5% к аналогичному периоду 2025 года. Прогноз на 2026 год – 76 млн тонн", – добавил Ерлан Аккенженов.

Отмечается, что за отчетный период добыто 13,6 млрд куб. м газа, или 84,9% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз на 2026 год – 62,7 млрд куб. м.

"Производство товарного газа составило 6,1 млрд куб. м, или 83,6% к факту 2025 года. Прогноз на 2026 год – 27,3 млрд куб. м. Объем потребления товарного газа на внутреннем рынке составил 8,8 млрд куб. м, или 108,6% к факту 2025 года. Прогноз на 2026 год – 22,6 млрд куб. м. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 0,72 млн тонн, или 92,3% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз на 2026 год – 3,1 млн тонн", – добавил министр.

В этом году также планируется производство 15,49 млн тонн нефтепродуктов.

"Принимаются меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн. Также ведутся работы по расширению ПНХЗ с 5,5 до 9 млн тонн, ШНПЗ – с 6 до 12 млн тонн, АНПЗ – с 5,5 до 6,7 млн тонн. Объем производства нефтегазохимической продукции составил 134 тыс. тонн, или 86,1% к аналогичному периоду прошлого года", – резюмировал Ерлан Аккенженов.

9 апреля 2026 года вице-министр энергетики Санжар Жаркешов заявил, что положительный эффект для экономики Казахстана от роста мировых цен на нефть проявится не сразу, а ориентировочно через полгода.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
17:17, 11 марта 2026
Будет ли Казахстан наращивать добычу нефти, рассказал глава Минэнерго
17:28, 11 марта 2026
Конфликт на Ближнем Востоке: глава Минэнерго высказался об экспорте нефти
10:51, 07 апреля 2026
Хватит на 300 лет – о запасах угля Казахстана рассказали в Минэнерго
11:37, Сегодня
"Обучение по скаутингу": в казахстанском футболе начали путь развития по поиску талантов
11:20, Сегодня
"Побивший" казаха чемпион Азии из Узбекистана получил бой против непобеждённого россиянина
11:03, Сегодня
Опубликовано расписание игр сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
11:00, Сегодня
Токаев подписал закон о подушевом финансировании в детско-юношеском спорте
