Тимур Кулибаев направляет 30 миллиардов тенге на ликвидацию последствий паводков
Фото: МЧС РК
В связи с беспрецедентными и разрушительными паводками, которые нанесли значительный ущерб жилым и инфраструктурным объектам в ряде регионов Казахстана, Тимур Кулибаев направляет 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области.
Средства пойдут на реконструкцию и строительство жилья, восстановление инфраструктуры, а также на поддержку граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Работы начнутся немедленно после завершения оценки ущерба.
"Глубоко сопереживаю людям, пострадавшим от наводнения. С первых дней мы оказываем помощь регионам, где прошли паводки. Убежден, что под руководством нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы вместе преодолеем все трудности", – сказал Тимур Кулибаев.
Бизнес и активные граждане Казахстана откликнулись на призыв главы государства Касым-Жомарта Токаева по объединению усилий в борьбе с последствиями разрушительных паводков. За последние годы группа компаний Тимура Кулибаева направила свыше 85 млрд тенге на благотворительность и поддержку инициатив президента. В том числе на борьбу с паводками на данный момент – 1,5 млрд тенге.
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