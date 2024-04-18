Тимур Кулибаев направляет 30 миллиардов тенге на ликвидацию последствий паводков

Средства пойдут на реконструкцию и строительство жилья, восстановление инфраструктуры, а также на поддержку граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Работы начнутся немедленно после завершения оценки ущерба.

Бизнес и активные граждане Казахстана откликнулись на призыв главы государства Касым-Жомарта Токаева по объединению усилий в борьбе с последствиями разрушительных паводков. За последние годы группа компаний Тимура Кулибаева направила свыше 85 млрд тенге на благотворительность и поддержку инициатив президента. В том числе на борьбу с паводками на данный момент – 1,5 млрд тенге.