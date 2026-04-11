События

"Таза Қазақстан": в Усть-Каменогорске субботники стали системной работой

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 15:12 Фото: акимат ВКО
Жители областного центра и волонтеры поддержали инициативу "Таза Қазақстан" и вышли на уборку дворов, улиц и общественных пространств, сообщает Zakon.kz.
"Наша общая цель соответствует задачам и принципам общенациональной экологической инициативы "Таза Қазақстан", которая является не разовой, а долгосрочным и стратегическим направлением. Только совместными усилиями мы сможем достичь значимых результатов в вопросах благоустройства и формирования экологической культуры, – отметил аким области Нурымбет Сактаганов.

Сегодня в Усть-Каменогорске проходит общегородской субботник. В разных районах города организовали работы по благоустройству, и жители активно подключились к акции.

Фото: акимат ВКО

В парке Победы убирали территорию студенты колледжа имени Курмаша Нургалиева. Студенты ВКУ убирали территорию парка Самал, а учащиеся ВКТУ убрали территорию вокруг своего кампуса. Все студенты участвуют в субботнике как волонтеры. Поддержали акцию "Таза Қазақстан" и жители домов по Славского, 68 и Протозанова, 145, 143 – более 40 человек вышли на уборку своих дворов. Глава региона и аким Усть-Каменогорска пообщались с жителями и поблагодарили их за активную гражданскую позицию.

Фото: акимат ВКО

Во время общения с жителями и студентами, которые приводят в порядок территорию вокруг своих домов и общественных мест, Нурымбет Сактаганов отметил, что люди выходят сами – и это как раз говорит о формировании новой экологической культуры в регионе. Он также подчеркнул важность благоустройства и отдельно акцентировал на этом внимание Алмата Акышова. К слову, на субботник глава региона пришел в кепке с логотипом хоккейного клуба "Торпедо". Он является преданным болельщиком и гордится успехами нашей команды.

Фото: акимат ВКО

"В ВКО есть все для работы и отдыха – леса, реки, наша уникальная природа, полезные ископаемые. Но главное богатство региона – это люди Восточного Казахстана, трудолюбивые, активные и ответственные", – отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Напомним, в Усть-Каменогорске общегородские субботники в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" будут проходить каждую субботу до 30 мая. Основное внимание планируют уделить дворам, прилегающим территориям, общественным пространствам и участкам возле объектов торговли и обслуживания. Такие мероприятия должны улучшить санитарное состояние города и укрепить культуру бережного отношения к окружающей среде. Субботники должны стать частью системной работы по благоустройству областного центра.

Айсулу Омарова
