Полицейских приговорили к штрафам за взятку

В Усть-Каменогорске вынесли приговор нескольким полицейским за взяточничество, сообщает Zakon.kz.

Как установили в суде, подполковник полиции с октября по декабрь 2022 года получил взятку в сумме 100 000 тенге за незаконную выдачу актов приема-передачи и разрешений на получение незарегистрированных в России, водворенных на штрафстоянку транспортных средств. Двое взяткодателей передавали деньги через двух капитанов полиции. И еще три человека, в том числе капитан гражданской защиты, выступали посредниками. Все они оказались на скамье подсудимых.

"В суд дело поступило с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимыми, согласно которому прокурор просил назначить наказание в виде штрафа. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей у подсудимых, погашение ущерба", – сообщили в пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска.

Отягчающим ответственность и наказание обстоятельством у четверых подсудимых стало нарушение принесенной ими присяги.

В итоге суд назначил подполковнику полиции наказание в виде штрафа в сумме 3 500 000 тенге, лишение специального звания. Взяткодателям назначили наказание в виде штрафа 6 млн и 4 млн тенге. Двоим капитанам полиции назначены штрафы в размере 1,5 млн и 1,95 млн тенге с лишением звания. Еще один подсудимый получил штраф 4 млн тенге и лишение звания капитана гражданской защиты. И еще один пособник получил срок – 4 года 7 месяцев ограничения свободы.

В феврале 2024 года бывшего акима Есика оштрафовали на 100 млн тенге за взятку.