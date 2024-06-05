Полицейский убил жену из-за аморального поведения: оглашен приговор
Фото: Zakon.kz
Приговор по факту убийства супруги вынесли в Костанае бывшему полицейскому, сообщает Zakon.kz.
Бывшего инспектора батальона патрульной полиции 5 июня признали виновным.
Судом установлено, что между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина задушил жену электрическим удлинителем.
"Далее с целью сокрытия совершенного преступления он перенес труп в гараж, где инсценировал самоубийство путем повешения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи", – сообщили в Уголовном суде Костанайской области.
Подсудимый в суде признал вину и раскаялся.
"Совершенное подсудимым преступление относится к категории особо тяжких. Санкция ст. 99 ч. 1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. В обвинительном акте прокурором указаны обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого: его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей и аморальность поведения потерпевшей, явившаяся поводом для совершения уголовного правонарушения. Отягчающее – совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу", – указано в сообщении суда.
В итоге экс-полицейского приговорили к девяти годам лишения свободы. Он также лишен специального звания "старший лейтенант полиции".
Приговор не вступил в законную силу.
О преступлении стало известно в ноябре 2023 года. Погибшая тоже работала в полиции. Семья воспитывала двоих детей.
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