Полицейский убил жену из-за аморального поведения: оглашен приговор

Приговор по факту убийства супруги вынесли в Костанае бывшему полицейскому, сообщает Zakon.kz.

Бывшего инспектора батальона патрульной полиции 5 июня признали виновным.

Судом установлено, что между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина задушил жену электрическим удлинителем.

"Далее с целью сокрытия совершенного преступления он перенес труп в гараж, где инсценировал самоубийство путем повешения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи", – сообщили в Уголовном суде Костанайской области.

Подсудимый в суде признал вину и раскаялся.

"Совершенное подсудимым преступление относится к категории особо тяжких. Санкция ст. 99 ч. 1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. В обвинительном акте прокурором указаны обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого: его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей и аморальность поведения потерпевшей, явившаяся поводом для совершения уголовного правонарушения. Отягчающее – совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу", – указано в сообщении суда.

В итоге экс-полицейского приговорили к девяти годам лишения свободы. Он также лишен специального звания "старший лейтенант полиции".

Приговор не вступил в законную силу.

О преступлении стало известно в ноябре 2023 года. Погибшая тоже работала в полиции. Семья воспитывала двоих детей.