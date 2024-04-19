В ВКО снизилось количество коррупционных правонарушений

За январь-март 2024 года в Казахстане выявили 404 человека, причастных к коррупции, – на 2,4% меньше, чем годом ранее. Из них суду предали 230 обвиняемых, минус 1,7% за год. Среди преданных суду больше всего насчитывалось служащих акиматов и их структурных подразделений.

Как сообщается в Sozmedia, часто попадались также сотрудники органов внутренних дел: 28 человек против 61 человека за январь-март прошлого года. Еще по восемь коррупционеров работали в Министерстве транспорта и в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, за первый квартал "поймали" и предали суду за коррупцию сотрудника прокуратуры, судью и акима. Больше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Астане, Абайской области и Шымкенте: 45, 26 и 25 случаев, соответственно.



Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Восточно-Казахстанской (пять случаев), Мангистауской и Кызылординской (по шесть случаев) областях. Что касается ущерба, то по итогам первого квартала текущего года установленный размер материального вреда в целом по всем коррупционным правонарушениям составил 7,3 млрд тг против всего 1,2 млрд тг годом ранее. Наложен арест на имущество в сумме 3,9 млрд тенге, изъято и добровольно погашено 1,9 млрд тенге.