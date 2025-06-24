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Право

РК ратифицировала изменения в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 19:39 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 июня подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года", сообщает Zakon.kz.

Ранее депутаты Сената 12 июня 2025 года ратифицировали этот протокол.

Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в 2009 году как региональный финансовый механизм, направленный на содействие экономической и финансовой устойчивости государств – участников фонда, которыми, помимо Казахстана, являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

Протоколом вносятся следующие изменения в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития:

  • Преобразование фонда в самостоятельный субъект международного права с целью его отделения от Евразийского банка развития, который на сегодняшний день является управляющим средствами фонда, ввиду разности их миссий.
  • Открытие штаб-квартиры в Астане и возможность открывать представительства в государствах-участниках. Содержание штаб-квартиры будет осуществляться из средств фонда, дополнительного финансирования из государственного бюджета Казахстана не требуется.
  • Использование национальных валют для финансирования проектов и программ. В настоящее время финансирование осуществляется в долларах США и (или) евро.
  • Использование траст-фондов, особенностью которых является то, что они формируются из целевых взносов с целью безвозмездного финансирования конкретных проектов. В настоящее время инструментами фонда являются финансовые и инвестиционные кредиты и гранты.
  • Предоставление технического содействия за счет экспертного потенциала сотрудников фонда, а также привлечения внешней региональной или глобальной экспертизы.
  • Проведение для стран – членов фонда системного макроэкономического мониторинга и оценки макроэкономической ситуации и перспектив в государствах – участниках фонда с применением наиболее современных модельных аппаратов.

Ратификация протокола о внесении изменений в Договор об учреждении фонда снизит риски, связанные с колебаниями валютных курсов, при кредитовании проектов, предоставит Казахстану возможность получать результаты исследований, основанных на мониторинге и анализе макроэкономических показателей.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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