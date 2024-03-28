В договор о ЕАЭС внесли изменения
Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 28 марта 2024 года ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ направили на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе подписан 25 мая 2023 года в Москве.
"Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок", – говорится в документе.
Поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривают:
- возможность введения государствами-членами экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень подкарантинных объектов Евразийского экономического союза. При этом государство-член уведомляет об этом Евразийскую экономическую комиссию, другие государства Союза и вносит предложение о введении такой меры на таможенной территории;
- взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для обеспечения доступа к участию в закупках, проводимых в электронном формате;
- упрощение процесса получения (оформления) разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.
Ожидается, что ратификация протокола позволит:
- обеспечить дальнейшее укрепление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС;
- устранить существующие пробелы в действующем праве ЕАЭС, выявленные в ходе правоприменительной практики;
- реализовать мероприятия Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 марта 2024 года ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, касающийся кооперационных проектов в отраслях промышленности.
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