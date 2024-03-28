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В договор о ЕАЭС внесли изменения

В договор о ЕАЭС внесли изменения, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 11:26 Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 28 марта 2024 года ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ направили на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе подписан 25 мая 2023 года в Москве.

"Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок", – говорится в документе.

Поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривают:

  • возможность введения государствами-членами экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень подкарантинных объектов Евразийского экономического союза. При этом государство-член уведомляет об этом Евразийскую экономическую комиссию, другие государства Союза и вносит предложение о введении такой меры на таможенной территории;
  • взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для обеспечения доступа к участию в закупках, проводимых в электронном формате;
  • упрощение процесса получения (оформления) разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.

Ожидается, что ратификация протокола позволит:

  • обеспечить дальнейшее укрепление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС;
  • устранить существующие пробелы в действующем праве ЕАЭС, выявленные в ходе правоприменительной практики;
  • реализовать мероприятия Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 марта 2024 года ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, касающийся кооперационных проектов в отраслях промышленности.

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