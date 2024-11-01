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Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле

Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 08:09 Фото: polisia.kz
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержали казахстанца, которого объявили в международный розыск за совершение хулиганства, сообщает Zakon.kz.

Летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаша, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения.

Сейчас задержанный депортирован в Казахстан.

Ранее шальное знакомство обошлось алматинцу в Астане в 7 тыс. долларов.

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