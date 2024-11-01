Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле
Фото: polisia.kz
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержали казахстанца, которого объявили в международный розыск за совершение хулиганства, сообщает Zakon.kz.
Летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаша, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения.
Сейчас задержанный депортирован в Казахстан.
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