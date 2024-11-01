Казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле

Фото: polisia.kz

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержали казахстанца, которого объявили в международный розыск за совершение хулиганства, сообщает Zakon.kz.

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