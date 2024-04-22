Араб с казахскими корнями пополнил ряды призывников в армию
Примечательна эта отправка тем, что среди призывников выполнить свой гражданский долг отправился араб с казахскими корнями Абдалла Салих Сами Эль Том.
"Молодой человек призвался из Управления по делам обороны Наурызбайского района Алматы. Абдалле 22 года, учился в казахской школе. Владеет казахским, русским, английским и арабским языками. Увлекается рисованием и баскетболом. После окончания школы работал шелкографом в магазине", – рассказали о парне в пресс-службе Алматинского гарнизона.
Мама призывника – Жанат Бекжан – преподаватель по востоковедению. Отец Абдалла Сами родом из Судана, по профессии врач-кардиолог. Жанат Бекжан рассказала, что Абдалла свободно может объясниться и на казахском языке, чем удивляет окружающих. Читает исторические книги на казахском языке. Отец Абдаллы поддерживает сына в желании служить в Вооруженных Силах. Среди сегодняшних призывников молодой человек выделяется как внешностью, так и воспитанием, и с удовольствием идет служить.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
"Честно говоря, про службу в армии я думал, еще будучи школьником. Знаю, что там закаляется характер. Помимо всего, нравятся такие вещи, как дисциплинированность, сплоченность и возможность приобретения военной специальности", – рассказал призывник.
Проводить призывников на городской сборный пункт пришли родные и близкие. Присутствовали среди них и мама с сестрами и братьями Абдаллы.
Торжественная отправка из Алматы первой группы призывников в армию состоялась 7 марта.