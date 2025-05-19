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Общество

Призывников Алматы проводили в армию

призыв военнослужащих в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 18:01 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Пятьдесят алматинцев весеннего призыва будут служить в воинской части Сил противовоздушной обороны, дислоцированной в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона, новобранцев пришли проводить не только родные и близкие, но и руководство Департамента по делам обороны и ветераны Вооруженных сил.

"В ходе службы вы разовьете в себе такие важные качества, как смелость, упорство и выносливость. В армии вы научитесь дисциплине, закалитесь физически, станете самостоятельными. Армейская школа поможет вам лучше адаптироваться в жизни", – сказал напутственные слова призывникам начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Талгат Озехан.

Жительница Алматы, мама одного из призывников, поделилась своими впечатлениями.

"Моего сына Родиона призвали из Жетысуского района. Он идет служить в армию без колебаний. С первого дня в военкомате мы ощутили уважительное отношение, встречи проходили спокойно, в доброжелательной обстановке. Сразу появилось чувство доверия, и я спокойна за сына", – рассказала Ирина Кисель.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Весенняя призывная кампания продлится до конца июня текущего года. Призывники из Алматы будут проходить службу в воинских частях Министерства обороны, Службы государственной охраны, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На сегодняшний день уже более 1000 молодых алматинцев выехали для прохождения срочной службы. Всего же этой весной призыву подлежат свыше 1500 горожан. Ежегодно ряды Вооруженных сил пополняют около 3000 молодых граждан из Алматы.

Ранее стало известно, что министр обороны РК приказом от 12 мая 2025 года внес изменения в Правила проведения военно-врачебной экспертизы и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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