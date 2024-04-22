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На защиту леса – самую массовую акцию высадки саженцев провели в области Абай

На защиту леса – самую массовую акцию высадки саженцев провели в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:00 Фото: пресс-служба акимата области Абай
Около тысячи человек выехали в Бородулихинский район, чтобы приложить силы для восстановления уникального ленточного бора.

Посадить дерево – сейчас практически каждый житель области Абай считает это своим долгом, ведь именно сосновый бор защищает регион от ветров и песка. В начале недели "Жасыл аймақ" в рамках акции "Таза Казахстан" сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли на делянки, подготовленные сотрудниками ГЛПР "Семей орманы", чтобы дать жизнь новым саженцам.

На защиту леса – самую массовую акцию высадки саженцев провели в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:00

Фото: пресс-служба акимата области Абай

К акции присоединился и аким области Абай Нурлан Уранхаев, его заместители, руководство и студенты вузов, общественных и ветеранских организаций.

"Сегодня в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", получившей широкую поддержку по всей стране, в нашей области проходит важное событие. Благодаря этой инициативе каждый регион внес свой вклад в озеленение и украшение окружающей среды, создавая благоприятные условия для жизни и отдыха. Это продолжение нашей доброй традиции "атадан мал қалғанша, тал қалсын", которая призвана уважать и охранять природные богатства нашей страны", – сказал Нурлан Уранхаев.

Всего в массовой акции приняли участие более 30 организаций, и, конечно, в первую очередь откликнулась молодежь – отряды "Жасыл ел" университета имени Шакарима.

На защиту леса – самую массовую акцию высадки саженцев провели в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:00

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Сегодня мы проводим традиционную ежегодную акцию – высадку саженцев деревьев. Как вы знаете, одна из миссий нашего университета – служение обществу. В эту миссию, в том числе, входит и защита окружающей среды. Совместно с сотрудниками ГЛПР "Семей орманы" мы сегодня занимаемся высадкой деревьев. Кроме того, мы проводили круглый стол, на котором поднимали вопросы не только охраны окружающей среды, но и противодействия лесным пожарам. В рамках акции "Таза Қазақстан" сегодня в посадке участвуют 50 наших студентов. В последующих неделях двухмесячника мы также планируем принять участие", – отметил ректор Университета имени Шакарима Думан Орынбеков.
На защиту леса – самую массовую акцию высадки саженцев провели в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:00

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Всего сегодня общими усилиями высадили 23 800 штук двухлетних сеянцев сосны обыкновенной на площади 5 гектар в районе 70-го квартала Краснокордонского лесничества ГЛПР "Семей орманы". В целом на территории резервата "Семей орманы" с начала экологической акции "Таза Қазақстан" высажено более 70 тыс. саженцев.

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