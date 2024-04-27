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Оберегая природу: в области Абай высадили более 60 тысяч саженцев сосны

Оберегая природу – в области Абай высадили более 60 тысяч саженцев сосны, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:13 Фото: акимат области Абай
Более 1000 жителей области Абай посадили саженцы на территории соснового бора, чтобы постепенно восстановить лесной массив.

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в село Жыланды Бескарагайского района отправились все желающие принять участие в восстановлении уникального реликтового бора. Участников набралось больше тысячи человек, начиная от руководства региона, представителей общественности, и включая молодежь, депутатов маслихатов, волонтеров, средства массовой информации, спортсменов.

Оберегая природу – в области Абай высадили более 60 тысяч саженцев сосны, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:13

Фото: акимат области Абай

Всего сегодня из питомников в лесную почву пересадили 57 120 саженцев на площади 12 га.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев отметил, что наша главная цель – сохранить лес, который является своеобразным щитом, защищающим биоразнообразие и экосистему региона.

Оберегая природу – в области Абай высадили более 60 тысяч саженцев сосны, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:13

Фото: акимат области Абай

"Эта инициатива, однозначно, продолжится и дальше. В Семее воспитанники ФК "Елимай", команда МФК "Семей" тоже внесли свой вклад в озеленение и посадили саженцы. Все мы можем стать примером для подрастающего поколения, участвуя в уборке и облагораживая наш регион", – сказал глава региона.
Оберегая природу – в области Абай высадили более 60 тысяч саженцев сосны, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:13

Фото: акимат области Абай

В целом, в 2024 году в резервате планируется посадить 28 млн 700 тыс. саженцев на площади 6100 га. Этот процесс разделили на два этапа: более 5000 га будут засеяны весной, а оставшиеся 961 га заполнятся молодыми побегами сосны осенью.

Оберегая природу – в области Абай высадили более 60 тысяч саженцев сосны, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:13

Фото: акимат области Абай

Отметим, что в области Абай с начала акции было убрано около 12 тыс. дворов, вывезено более 13 тыс. отходов в полигоны ТБО, посажено 80 тыс. деревьев, 22 тыс. кустарников, убрано 218 парков, 85 историко-культурных памятников.

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Абайская область Уранхаев Нурлан акимат 2024 год Озеленение
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