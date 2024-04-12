В области Абай в рамках акции "Таза Қазақстан" провели масштабную посадку саженцев

В экологическом мероприятии "Семей орманы – менің орманым" приняли участие около 500 семейчан – всех тех, кто неравнодушен к судьбе соснового бора. За лопаты взялись сотрудники акимата, депутаты, военные и полиция, ветераны и школьники.

Сегодня, пожалуй, едва ли не каждый житель чувствует ответственность и желание помочь природе. Это доказала и сегодняшняя высадка, проводимая в рамках республиканской акции "Таза Казахстан", – на призыв принять участие откликнулись множество людей.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

На подготовленную плантацию вышли сотрудники акимата города Семей, депутаты городского маслихата, Совет ветеранов, Союз молодежи, региональное командование "Шығыс", Центр начальной военной подготовки города Семей, военно-техническая школа, первичная организация ветеранов спорта, имамы мечети, студенты вузов и участники краеведческих отрядов школ.

"Совместно с сотрудниками ГЛПР "Семей орманы" мы готовы внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в регионе. Это также пример для подрастающего поколения, это отличный воспитательный момент", – отметил председатель маслихата Семея Данияр Шакаримов.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Даже резко испортившаяся погода – а временами пролетал снег – не стала препятствием для энтузиазма участников акции. Хрупкие саженцы, которые привезли из питомника, вскоре заняли свое место в аккуратных рядах посадок.

"Сегодня мы все вместе принимаем участие в акции "Таза Қазақстан" по поручению главы государства. От имени городского совета ветеранов я хотел бы выразить искреннюю благодарность за подобную экологическую инициативу всем, кто ее поддержал. Все вместе мы сплотились ради общего дела, ради восстановления нашей природы", – отметил Кенжебай Бердикенов.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В ходе сегодняшней посадки участники использовали 23 800 саженцев сосны на территории 5 га государственного лесного фонда.

Фото: пресс-служба акимата области Абай