Сильные дожди и гроза: погода в Астане и Алматы на три дня

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие три дня – 4, 5 6 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в столице дожди будут идти все три дня. В Алматы же непогода ожидается 6 сентября.

Астана

4 сентября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Температура воздуха ночью – 10-12, днем – 12-14 тепла.

5 сентября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 5-7, днем – 9-11 тепла.

6 сентября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью – 5-7, днем – 9-11 тепла.

Алматы

4 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12, днем – 24-26 тепла.

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 25-27 тепла.

6 сентября: переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 21-23 тепла.

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана на 3 сентября объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.