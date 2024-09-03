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Сильные дожди и гроза: погода в Астане и Алматы на три дня

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 14:59 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие три дня – 4, 5 6 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в столице дожди будут идти все три дня. В Алматы же непогода ожидается 6 сентября.

Астана

  • 4 сентября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Температура воздуха ночью – 10-12, днем – 12-14 тепла.
  • 5 сентября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 5-7, днем – 9-11 тепла.
  • 6 сентября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью – 5-7, днем – 9-11 тепла.

Алматы

  • 4 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12, днем – 24-26 тепла.
  • 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 25-27 тепла.
  • 6 сентября: переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 13-15, днем – 21-23 тепла.

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана на 3 сентября объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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