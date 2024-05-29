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Как помогают пострадавшим от паводка в ЗКО

помощь пострадавшим от паводка в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 19:53 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области 9671 семье, пострадавшей от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 3 млрд 570 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время продолжается работа по предоставлению населению социальных выплат в размере 150 МРП. На сегодняшний день данную социальную помощь получили около тысячи семей.

Для жителей пяти районов, пострадавших от паводка, ведется строительство 401 дома. Определены соответствующие подрядные компании.

"В рамках исполнения поручения главы государства оказывается всесторонняя поддержка населению, пострадавшему от паводка. По трем районам, где подтопленное жилье было признано непригодным, поступило 79 заявлений на приобретение жилья. На сегодняшний день в данных районах приобретено 27 домов на сумму 567 млн тенге. Закупочные работы продолжатся. Качество и своевременное завершение строительных работ находится под нашим контролем", – сказал аким области Нариман Турегалиев.

Кроме того, работает оперативная группа по правовым вопросам, поступающим со стороны жителей пострадавших от паводка в г. Уральске.

В настоящее время комиссия по возмещению материального ущерба работает в штатном режиме и проводит оценочные работы.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск Паводки-2024 2024 год
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