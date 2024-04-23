В Караганде восстанавливают выгоревший лес

В районе Кирзавода в Караганде высадили 90 тыс. двухгодичных сеянцев сосны. На этом месте два года назад был крупный пожар, сгорело много деревьев.

Такое массовое восстановление леса проходит в рамках акции "Таза Қазақстан" и посвящено также 90-летию областного центра.

Фото: gov.kz

Новые деревья на 20 гектарах высадили вручную 100 сотрудников лесного хозяйства, управления природных ресурсов, госслужащие.

"В населенных пунктах Карагандинской области ежегодно высаживают 60 тыс. деревьев. Эту работу местные исполнительные органы продолжают. В этом году будет посажено такое же количество", – сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев. В посадке сосен участвовал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: gov.kz

Глава области поблагодарил всех жителей региона, волонтеров, представителей предприятий и организаций за поддержку инициативы президента и активное участие в массовых субботниках.

"Это не одноразовая акция, необходимо постоянно поддерживать порядок. Еще одна важная часть работы – озеленение и улучшение экологии. В ближайшие три года планируем в области посадить три миллиона деревьев. Хотелось бы попросить жителей поддерживать чистоту и активно участвовать в подобных мероприятиях. Если ребенка приучать к чистоте с раннего возраста, то тогда будет чистый дом, чистый двор, чистый город и чистая страна", – считает глава области.

Фото: gov.kz

В свою очередь ветераны лесхоза поделились советами, как лучше ухаживать за молодыми деревьями.

"Я очень рад, что нас сегодня пригласили на посадку. Надеемся, приживаемость будет хорошая. Озеленение – благое и нужное дело, которое необходимо пропагандировать, призывать граждан расширять зеленую зону", – говорит ветеран лесного хозяйства 85-летний Михаил Жакупов.

Всего же в этом году на территории государственного лесного фонда Карагандинской области посадят 1 млн 272 тыс. саженцев лиственных и хвойных пород. Лиственные – клен и вязь – выращены в Новодолинском питомнике. Около 200 тыс. штук уже готовы к посадке.

Фото: gov.kz

За поливом и приживаемостью будут следить работники лесхоза. Инспекторы станут проводить рейды.