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В Петропавловске ведется установка насосной станции на дамбе по улице Ущева

В Петропавловске ведется установка насосной станции на дамбе по улице Ущева, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 22:02 Фото: акимат СКО
Специалисты службы пожаротушения ДЧС СКО с 22 апреля приступили к сборке насосной станции с высотой подъема 10 метров и диаметром трубы 500 мм.

Работы проводятся в микрорайоне Подгора. Высокотехнологичная конструкция будет способна перекачивать до 1800 тонн воды в час.

В Петропавловске ведется установка насосной станции на дамбе по улице Ущева, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 22:02

Фото: акимат СКО

В планах установить две такие насосные станции. Они работают на дизельном топливе.

В Петропавловске ведется установка насосной станции на дамбе по улице Ущева, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 22:02

Фото: акимат СКО

Станции необходимы, чтобы откачать воду в микрорайоне Подгора.

В Петропавловске ведется установка насосной станции на дамбе по улице Ущева, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 22:02

Фото: акимат СКО

По данным спасателей, на некоторых участках ее глубина там достигает три метра. Откачка талой воды необходима, чтобы ускорить процесс подсчета ущерба в данном микрорайоне.

В Петропавловске ведется установка насосной станции на дамбе по улице Ущева, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 22:02

Фото: акимат СКО

К оценке имущества в Подгоре независимые эксперты смогут приступить только после полного отвода воды из домов и придворовых территорий.

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