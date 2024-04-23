В Петропавловске ведется установка насосной станции на дамбе по улице Ущева
Фото: акимат СКО
Специалисты службы пожаротушения ДЧС СКО с 22 апреля приступили к сборке насосной станции с высотой подъема 10 метров и диаметром трубы 500 мм.
Работы проводятся в микрорайоне Подгора. Высокотехнологичная конструкция будет способна перекачивать до 1800 тонн воды в час.
Фото: акимат СКО
В планах установить две такие насосные станции. Они работают на дизельном топливе.
Фото: акимат СКО
Станции необходимы, чтобы откачать воду в микрорайоне Подгора.
Фото: акимат СКО
По данным спасателей, на некоторых участках ее глубина там достигает три метра. Откачка талой воды необходима, чтобы ускорить процесс подсчета ущерба в данном микрорайоне.
Фото: акимат СКО
К оценке имущества в Подгоре независимые эксперты смогут приступить только после полного отвода воды из домов и придворовых территорий.
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