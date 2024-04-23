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В СКО для откачки талой воды привлекли передвижные насосные станции

В СКО для откачки талой воды привлекли передвижные насосные станции, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 06:26 Фото: МЧС РК
В ДЧС СКО сообщили, что в работе активно используют передвижные насосные станций службы пожаротушения, передает Zakon.kz

В микрорайоне Подгора г. Петропавловска ранее начался монтаж передвижной насосной станции, предназначенной для откачки паводковой воды из зоны подтопления жилых домов. Производительность данных агрегатов казахстанского производства - 1800 м.куб. в час.


Ранее 22 апреля сообщалось, что в акимате СКО под председательством главы региона Гауеза Нурмухамбетова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

Всего по данным властей 100 мехбригад будут устранять последствия паводка в СКО.

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