Угрозы для Уральска больше нет: в городе убирают дамбу и насыпи грунта

Больше трех недель жители Уральска каждое утро начинали с просмотра новостей о подъеме реки – город ждал большой воды. Гидрологи предупредили – до 22 апреля уровень воды в главной водной артерии региона может подняться до 11 метров, при этом опасным уровнем считается 8,5 метра.

Сотни военных, спасателей и тысячи волонтеров днем и ночью укрепляли берега рек Урал и Чаган вокруг Уральска, чтобы спасти город от затопления. Сейчас, когда Урал пошел на спад, оставив затопленными около 15 тысяч дачных домов в пойме Урала, журналист портала Zakon.kz поговорил с заместителем акима Уральска Жандосом Дуйсенгалиевым, который был одним из тех, кто стоял у руководства берегоукрепительными работами.



Сейчас о том, что Уральск находился под угрозой затопления, напоминают лишь баррикады из ровных рядов мешкотары и меловые насыпи вдоль берегов Чагана и Урала в черте города.

Но скоро и они исчезнут – акимат Уральска уже принял решение демонтировать надстройки дамб. Работники коммунального предприятия "Жайық Таза Кала" уже взялись за очистку дамб – часть грунта они свозят на городской карьер "Асан". Еще часть забирают строители, чтобы засыпать его в котлован при возведении новой мечети в поселке Зачаганск.

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев поделился, что паводок 2024 года был тяжелым, но главное – вынести для себя правильные выводы и уроки после того, как вода уйдет.

– Жандос Асхатович, в какой момент вы ощутили, что ваш рабочий график стал ненормированным, 24/7?

– Вместе с коллегами из акимата, отдела ЖКХ , начиная с 26 марта по 23 апреля мы работали практически без выходных, спали по несколько часов в сутки. Сначала спасали город от талых и дождевых вод, потом переключились на дачные массивы, которые топило во время паводка на реках Деркул и Чаган. А потом поднялся Урал, и возникла угроза затопления уже города.

Отмечу, что еще в середине января и в феврале нам специалисты "Казгидромета" и "Казводхоза" начали трубить во все голоса, что в 2024 году будет сильнейший паводок. В декабре и после наступления нового года по области были сильные дожди, потом – резкие морозы. На земле образовалась ледяная корка толщиной до 10 сантиметров. Гидрологи пояснили, что ранней весной промерзшая земля не сможет впитывать влагу, которая образуется при таянии снега. Когда в конце марта началось резкое потепление, талые воды стали топить подвалы жилых домов. Пошел дождь, за сутки 27 марта выпала месячная норма осадков. Но больших потерь тогда нам удалось избежать.

Год назад мы уже столкнулись с подтоплением подвалов многоэтажек талыми водами, и многие проблемные участки, где нужно было проложить арыки, построить колодцы, поставить водопропускные трубы, привели в порядок. Чтобы город не поплыл весной, за зиму подрядчик "Жайық Таза Кала" вывез максимально возможное количество снега – почти 700 тысяч кубов (в 2023 году это было около 500 тысяч кубов).

– Как получилось, что талые воды в Уральске все-таки затопили жилые дома и даже подвал акимата города?

– Во время дождя 27-28 марта в городе действительно подтопило 17 жилых домов и несколько административных зданий в старой части города Уральска, в поселках Деркул и Зачаганск.

Это произошло из-за того, что в городе не хватает ливневок и не отлажена до конца арычная система. Талая и дождевая вода, не имея другого выхода, пошла в канализационные колодцы, заполнила коллекторы. Канализационно-насосные станции по городу не успевали откачивать такой огромный вал воды. Поэтому на цокольных этажах административных зданий, в том числе в акимате Уральска, талые воды вместе с нечистотами пошли верхом из канализационной системы в туалетах. Ряд домов в частном секторе города подтопило по этой же причине.

Все канализационно-насосные станции по городу построены в конце 60-70 годов прошлого века, насосное оборудование в них устаревшее, оно не способно перекачивать большие объемы сточных вод. С 2023 года в центре города мы проводим реконструкцию двух КНС – №2 и №3. До конца года эти работы мы завершим. Тогда нештатных ситуаций с переливом сточных вод из канализационных колодцев во время обильных дождей и таяния снега уже не будет.

– В начале паводка представляли ли вы, какой огромный масштаб работы вам предстоит?

– Нет. Да, нам говорили, что паводок будет сильный. Как я уже сказал, земля промерзла, осадков выпало много. Мы были готовы к тому, что поднимутся реки Деркул и Чаган. Но никак не ожидали, что так сильно поднимется река Урал. За последние 30 лет такого подъема на Урале зафиксировано не было: во время потопа 1994 года отметка на гидропосту в Уральске была на цифре 8,5 метра, в 2024 году уровень воды в реке составил 8,64 метра. Это рекордный подъем. Самый высокий подъем реки гидрологи фиксировали в 1957 году – это 9,3 метра.

Когда в начале апреля начался подъем рек Деркул и Чаган, мы активно помогали дачникам – давали им песок для укрепления дамб вдоль берегов рек, мешкотару.

Но 3 апреля нас спешно собрали в областном оперативном противопаводковом штабе, и руководство "Казводхоза" объявило, что к нам придет большая вода из Оренбурга – Ириклинское водохранилище переполнено, сброс из него вырос более чем в сто раз. В зоне риска подтопления оказался город-миллионник Оренбург и ниже него по течению – крупный город Орск. В течение недели после этого совещания практически полностью затопило Орск, под воду ушла старая часть Оренбурга. Читая новости об этом в интернете, мы понимали, что спустя время угроза подтопления станет нашей реальностью, когда вода из Ириклинского водохранилища дойдет до Уральска.

Все свои силы мы передислоцировали с дач на спасение города.

– Когда было принято решение о строительстве и укреплении дамб по берегам Урала в черте города?

– Сразу после совещания в оперативном штабе я пригласил к себе в кабинет старожилов города из числа первых руководителей, представителей крупных предприятий города и области – Самиголлу Уразова, Яхию Чудрова, Алексея Маючего, Замира Бердашева, Алдияра Халелова, которые участвовали в устранении последствий масштабного паводка в Уральске в 2011 году. Обсуждая вопрос, как действовать, чтобы спасти Уральск от затопления, мы приняли решение в первую очередь укрепить существующие дамбы и яры на реке Урал, в ее пойме.

Вдоль реки Урал в городе есть две крупные дамбы, которые были построены в советское время, – это дамба в районе Куреней протяженностью почти 30 километров и в районе объездной дороги по улице Махамбета-Исатая протяженностью 15 километров.

В ходе обследования дамб и яров мы выяснили, что они находятся в удовлетворительном состоянии. Их высота составляет 9,5-10 метров. Эти дамбы вполне могли выдержать подъем уровня реки до 9 метров, но в Оренбурге на тот момент Урал поднялся выше 11,9 метра.

Специалисты "Казводхоза" постоянно были на связи с оренбургскими коллегами, отслеживали объемы сброса воды из Ириклинского водохранилища. Они предупредили нас, что есть риск того, что в Уральске Урал поднимется до 11 метров.

Все дамбы и яры в черте города мы стали наращивать в высоту до 12 метров, чтобы избежать затопления Уральска.

Специалисты-землеустроители и топографы выезжали на место и определили слабые места в этом районе города и в ряде других. Всего по городу они выявили 18 точек, которые находятся ниже уровня 9 метров, их мы укрепляли в первую очередь.

– Сколько всего людей было задействовано в строительстве дамб вокруг города? Как шла работа по спасению Уральска от большой воды?

– В работах было задействовано свыше 6000 человек. Укрепляли не только берега Урала, но и дамбы вдоль реки Чаган. За несколько недель по городу построили и подняли свыше 45 километров дамб и баррикад.

Люди работали днем и ночью – насыпали песок и грунт в мешки на карьере "Асан", развозили и раскладывали эти мешки по дамбам. Это были волонтеры, блогеры, представители благотворительных фондов, сотрудники ЧС и военные, которые приехали в область из Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, работники госучреждений и бюджетных организаций города, коллективы частных компаний, заводов.

– Не могу не спросить про укрепление дамбами дачных массивов. У жителей есть обиды, что акимат города не помог им противостоять большой воде. Почему?

– Специалисты "Казводхоза" нам объяснили, когда Урал стал с каждым днем прибывать все сильнее и сильнее, что спасти дачи в пойме реки не получится. Они уйдут под воду, потому что подъем уровня реки слишком большой.

Отмечу, что мы встречались с дачниками, объясняли им, что основные силы направляем на спасение города. Дамбы во многих дачных массивах их жители укрепляли своими силами. Мы направляли им в помощь волонтеров, по возможности – грунт, мешкотару.

Угроза затопления самого Уральска росла с каждым часом – Урал прибывал плюс 5, плюс 7, плюс 11 сантиметров за сутки.

Нам нужно было спасать город.

– Что, на ваш взгляд, было сложнее: найти людей для работы на строительстве дамб или же обеспечить их песком и мешкотарой для работы?

– Изначально все было сложно. Чтобы провести в сжатые сроки такую масштабную работу, нужно было все грамотно организовать. В первые два дня, когда к нам начали прибывать сотрудники ЧС, военные, водители, была паника: куда размещать людей, как обеспечить их питанием. Благодаря тому, что аким города Миржан Сатканов распределил между аппаратом акимата зоны ответственности, мы смогли консолидироваться и наладить всю работу.

Я со своей стороны должен был максимально обеспечить строителей техникой, необходимыми материалами. Да, поначалу был сумбур. Река Урал протекает практически по всей территории области, вдоль ее берегов расположены 85 населенных пунктов. Много спецтехники выехало в районы, чтобы там возводить дамбы.

В Уральске осталось всего 100 единиц спецтехники – ее предоставили наши строительные компании. Но ее не хватало. Каждый час был на вес золота, но строительство дамб без помощи машин шло медленно.

И тогда на уровне республики было принято решение перебросить в нашу область дополнительную спецтехнику из других областей. В Уральск в наше распоряжение прибыли дополнительно более 300 единиц спецтехники.

Всю технику регионы РК предоставили бесплатно, за счет местного бюджета мы только обеспечили питанием и ночлегом водителей, а машины – дизтопливом.

Одновременно к нам поступили 350 единиц техники – их все нужно было забрать с железной дороги, организовать тралы для перемещения в общий автопарк в районе поселка Меловые горки на карьере.

Мои коллеги в свою очередь налаживали быт прибывших – заселяли их в гостиницы, спорткомплексы, общежития, организовывали для них питание.

Но мы справились с первой паникой. Уже через пару дней все устаканилось, работа на дамбах пошла.

– Получается, что наладить работу техники было сложнее, чем организовать людей для общей работы?

– Везде есть нюансы. Спустя полторы недели сложной командировки у прибывших из других регионов водителей началось выгорание, стали возникать конфликтные ситуации, люди начали уставать, капризничать.

Мы старались скрасить часы их отдыха: организовали для них выездные обеды – установили на территории автобазы несколько казанов, где им готовили плов на свежем воздухе.

Волонтеры, владельцы кафе, ресторанов готовили бесплатно для наших добровольных помощников из других регионов беляши, выпечку. В жаркие дни они организовали для них доставку питьевой воды, прохладительных напитков.

От общения с людьми, которые с благодарностью угощают, благодарят за их труд, они заряжались позитивом, становились спокойнее.

Вообще, бизнесмены, волонтеры из числа простых жителей Уральска очень много помогли нам в плане организации бесплатного питания для тех людей, кто изъявил желание помогать строить дамбы вокруг города. Было приятно видеть, что наши земляки сплотились в этот тяжелый для всех момент.

– Вы ожидали, что в возведении дамб примет участие такое большое количество волонтеров?

– Вообще я ожидал, что так будет. Во время COVID-19 я работал руководителем блок-постов и видел, что наши земляки активно помогают друг другу, у них есть стремление к взаимопомощи.

Понял тогда, что наши люди умеют сплотиться в трудное время.

Эти три недели, пока мы строили дамбы, были моменты, когда нам не хватало рабочей силы. Не везде были госслужащие, которые могли координировать работу. И волонтеры на многих сложных участках брали на себя ответственность – руководили работающими людьми, активно приглашали добровольцев через соцсети, координировали их – куда ехать, где помогать.

Я благодарен молодежи нашего города и области. Очень много ребят приезжали из Сырымского, Бокейординского, Жанибекского, Таскалинского районов на строительство дамб в Уральске. Вместе с нами они защитили наш город от затопления.

– Когда вы поняли, что людей из дачных массивов вдоль реки Урал все-таки придется эвакуировать?

– Первых людей с дачных массивов мы начали эвакуировать еще в конце марта, когда начались дожди и поднялась река Деркул. Первыми под воду ушли дачи в товариществах "Венера", "Умиткер" и "Ягодка".

Когда в начале апреля стало понятно, что под воду уйдут жилые дома в дачных массивах в пойме Урала, мы стали уведомлять об эвакуации их жителей. Там проживает более 10 тысяч человек. Но люди не откликались. Многие не хотели верить, что Урал поднимется. По факту сейчас все их дома стоят по крышу в воде.

Нам пришлось пойти на то, чтобы отключить в этих массивах свет и газ, чтобы жители дач добровольно покинули свои дома – оставаться там было небезопасно.

– Как происходила эвакуация дачников из поймы Урала?

– Обо всех нюансах рассказать не могу. Вопросами эвакуации людей занимался мой коллега, заместитель акима города Арсен Губашев. Знаю, что к моменту эвакуации были подготовлены эвакопункты на более чем 5000 человек. Для всех эвакуированных дачников мы предоставляли автобусы.

Но многие люди уезжали с затопленных территорий на своих автомобилях, размещались у родственников, так как не хотели жить в эвакопунктах.

По городу у нас расположены 27 сборных эвакуационных пунктов – в соцобъектах, школах. И уже там мы распределяли людей по действующим эвакопунктам. Первые эвакопункты были размещены в ДК "Деркул", в спортивном комплексе "Орал", в спортзале школы Олимпийского резерва. По мере поступления эвакуированных людей из дачных массивов мы стали открывать эвакопункты в разных частях города. Всего их было открыто 14, где могут разместиться 6-7 тысяч человек.

Сейчас там проживают 2447 человек, из них 1051 ребенок.

– Можно сказать, что сейчас, когда город прошел пик паводка, вы выдохнули? Вода пошла на убыль?

– Да, после 22 апреля мы все вздохнули с облегчением. Пик – 864 сантиметра – рекордный за последние 30 лет уровень реки Урал – был зафиксирован именно 22 апреля. И потом вода пошла на спад – минус 7 см, минус 5 см.

– Вы сам лично за какой район города боялись, что его может затопить?

– Если честно, больше всего я боялся за дачные массивы. Мне было жалко всех дачников в пойме Урала. Среди них есть мои родственники, друзья, знакомые, одноклассники. Многие из них мне звонили, просили о помощи. Они строили дамбы день и ночь, в течение 20 дней, пытались спасти свое жилье. Но против стихии было не устоять. В Оренбурге Урал смыл дамбы, которые построили два года назад. Сила реки очень большая, течение у нее сильное.

Когда мы строили дамбы и баррикады в городе, возникло опасение, что может прорвать береговое укрепление в районе Станции юннатов, по топосъемке уровень дамбы там был очень низкий. Была угроза, что во время подъема Урала Чаган тоже поднимется, смоет дамбу и хлынет в частный сектор в этом районе.

Была угроза подтопления центральной части города со стороны лощины – в старом русле Урала, в районе медцентра "Авиценна".

У нас в старой части города есть арычная система, которая имеет сток в реку Чаган по улице Махамбета-Исатая. Это 4 больших водопропускных трубы. Максимально мы заложили эти трубы мешками с песком, чтобы при подъеме Чагана вода через них не пошла в город. Но все-таки в нескольких местах вода смогла просочиться на улицы старого города. Если бы эти трубы прорвало, вся старая часть Уральска осталась бы под водой.

Мы в течение нескольких суток усиленно укрепляли именно эти участки, и смогли удержать воду.

Считаю, что этот паводок показал нам наши слабые места, где мы должны строить дамбы, где усиливать уже имеющиеся укрепления по берегам рек.

Мы планируем укреплять дамбы, где это необходимо, капитально строить их там, где они необходимы. Временные дамбы мы будем демонтировать. Эту работу уже начали 25 апреля – работники коммунального предприятия "Жайық Таза Кала" вывозят часть грунта на карьер "Асан", чтобы у нас был запас песчано-гравийной смеси на случай ЧС. Еще часть грунта у нас забирает строительная компания, которая попросила глину и песок для засыпки котлована под строительство новой мечети в поселке Зачаганск.

– Какую работу акимат города проводит с теми дачниками, которые лишились единственного жилья? Сейчас под водой в пригороде Уральска находится свыше 14 тысяч дачных домов, в большей части из них люди жили круглый год.

– Мы приняли свыше 7000 заявлений от дачников на компенсацию ущерба по потере жилья. Конечно, все эти заявления будут проходить через фильтр – комиссия будет отсеивать тех дачников, у кого есть еще жилая недвижимость в городе, кто не имеет документов на дачные дома.

Правила компенсации ущерба пострадавшим от паводка утверждены правительством, в них внесены изменения, по которым даже дачники могут претендовать на возмещение ущерба по потере жилья.

Пока у нас нет четких ответов, как мы будем возмещать ущерб по потере жилья дачникам – строить им новые дома или выкупать квартиры в построенных многоэтажках или просто возмещать этот ущерб деньгами, чтобы они сами могли приобрести себе жилье.

Как только вода начнет уходить из поймы Урала, комиссия начнет обследование домов, которые ушли под воду.

Вице-премьер высказался, что нужно принимать волевое решение по дачам – запретить людям проживать в поймах рек круглый год. По факту скажу, в течение последних десяти лет в Уральске акиматы давали людям разрешение на проживание в дачных массивах постоянно, выдавали согласования на подключение электричества, газа, разрешение на городскую прописку, оформление техпаспортов на дома. Это было необдуманным решением со стороны властей. Пойма Урала может заполниться водой на уровне нескольких метров в высоту один раз в 30 лет, а может – и каждый год. Жить на дачах опасно. Люди сейчас лишились единственного жилья, которое построили в кредит. Многие еще не успели с этими кредитами расплатиться.

Предполагаю, что со стороны населения будет очень много вопросов, много недовольства. Но до осени, до холодов мы должны закрыть вопрос с жильем – дачники, у кого есть все правоустанавливающие документы на затопленные дома, получат новое жилье.