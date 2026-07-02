Что читают казахстанцы и как современные библиотеки возвращают интерес к книгам

Современная библиотека уже давно перестала быть местом, где можно только взять книгу. Сегодня это культурное пространство, где проходят встречи с писателями, образовательные проекты, работают клубы по интересам, языковые курсы и коворкинги, сообщает Zakon.kz.

О том, какие книги сегодня выбирают читатели, почему подростки снова приходят в библиотеки и как меняется библиотечная система столицы, корреспондент Zakon.kz поговорил с заведующей отделом развития библиотек и методической работы КГУ "Централизованная библиотечная система" акимата города Астаны Шинар Устенбековой.

– Кто сегодня чаще всего приходит в библиотеки?

– Сегодня наиболее активными читателями остаются дети школьного возраста и семьи с детьми. Особенно много посетителей во время учебного года и летних каникул. Активно пользуются библиотеками студенты и молодежь. Для них это не только место, где можно взять книгу, но и комфортное пространство для учебы, самообразования и общения. Взрослые чаще интересуются профессиональной литературой и художественной прозой, а люди старшего поколения продолжают отдавать предпочтение классическим произведениям и периодическим изданиям.

– Что сегодня читают подростки?

– Современные подростки выбирают книги, в героях которых узнают себя. Большим спросом пользуются современная подростковая литература, фэнтези, фантастика, детективы, приключенческие романы, книги по психологии и саморазвитию, комиксы и графические романы. При этом интерес к классике не исчезает. Если произведение получает экранизацию или становится популярным в социальных сетях, подростки начинают активно его читать.

– Какие книги в последние годы стали особенно популярны?

– Сегодня заметно вырос интерес к современной художественной литературе. Во многом этому способствуют рекомендации книжных блогеров и социальных сетей. Читатели все чаще выбирают семейные саги, психологические романы и литературу в жанре Young Adult. Среди подростков стабильно востребованы серии "Гарри Поттер", "Голодные игры", "Бегущий в лабиринте", "Шестерка воронов". Не теряет популярности и повесть Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа", которая остается одной из самых читаемых книг среди казахстанских школьников.

– Какие произведения казахстанских авторов сегодня наиболее востребованы?

– Неизменным интересом пользуются произведения Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Ильяса Есенберлина, Олжаса Сулейменова и Бердибека Сокпакбаева. Вместе с этим растет интерес к современным отечественным авторам. Большую роль в этом играют литературные фестивали и библиотечные проекты. Например, проект "Менің қолтаңбам" знакомит читателей с современными писателями через творческие встречи, а проект "Жұлдызды кітапханашы" привлекает к популяризации чтения известных общественных деятелей, артистов, спортсменов и журналистов.

– Что чаще всего спрашивают школьники летом?

– В начале каникул дети обычно приходят за произведениями, которые входят в школьную программу. Однако позже большинство начинает выбирать книги по собственным интересам. Наибольшим спросом пользуются приключения, фантастика, детективы, книги о животных, истории, научно-популярная литература и современные подростковые романы. Мы видим, что все больше детей самостоятельно выбирают книги, которые действительно хотят прочитать.

– Как заинтересовать ребенка чтением, если ему интереснее телефон?

– Не стоит противопоставлять книгу гаджетам. Намного эффективнее сделать чтение естественной частью повседневной жизни. Важно предоставить ребенку возможность самостоятельно выбирать книги, читать всей семьей, обсуждать прочитанное, посещать библиотеки, книжные фестивали и встречи с писателями. Электронные и аудиокниги также могут стать хорошим дополнением к традиционному чтению.

– Какие ошибки чаще всего допускают родители?

– Самая распространенная ошибка – заставлять ребенка читать через силу. Кроме того, взрослые нередко выбирают литературу без учета интересов детей, превращают чтение исключительно в школьную обязанность или сами практически не читают, но требуют этого от ребенка. Лучший способ заинтересовать книгой – личный пример родителей.

– Какие книги, на ваш взгляд, должен прочитать каждый ребенок?

– Единого списка не существует, однако важно познакомиться с произведениями, которые помогают понять себя, окружающий мир и историю своей страны. Среди них – "Меня зовут Кожа", "Путь Абая", "Маленький принц", "Приключения Тома Сойера" и "Робинзон Крузо". Главное, чтобы книга соответствовала возрасту и интересам ребенка.

– Сегодня библиотека – это уже гораздо больше, чем просто выдача книг. Как развивается библиотечная сеть Астаны?

– Сегодня библиотечная сеть Астаны включает 25 библиотек: 15 массовых, девять детских и одну специализированную библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан. За последние три года в столице открылись семь новых библиотек. Одновременно продолжается модернизация действующих филиалов: обновляется инфраструктура, расширяются читательские пространства, создаются комфортные условия для посетителей разных возрастов.

– Какие проекты помогают привлекать новых читателей?

– Особое внимание мы уделяем сохранению национального культурного наследия, популяризации казахской литературы, истории и государственного языка. В течение года проводятся Национальный день книги, фестиваль Kitap Fest, проекты "Абай оқулары", "Бір ел – бір кітап", "Менің қолтаңбам", "Жұлдызды кітапханашы", "Читайте на здоровье", литературные вечера, встречи с писателями, журналистами и общественными деятелями.

В рамках проекта "Кітап оқитын ұлт" библиотеки регулярно проводят культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие культуры чтения. Летом для жителей и гостей столицы работает библиотека под открытым небом "Қаламгерлер аллеясы", которая стала популярной площадкой для чтения и культурного досуга.

– Что сегодня библиотеки предлагают молодежи, кроме книг?

– Мы стремимся сделать библиотеку современным общественным пространством. Для школьников и студентов проводятся профориентационные встречи, интеллектуальные игры, литературные клубы, творческие конкурсы, дискуссионные площадки, встречи с известными людьми, проекты по продвижению чтения и развитию медиаграмотности.

Сегодня в библиотеках работают 35 бесплатных кружков и клубов. Организованы курсы казахского языка, действует разговорный клуб Speaking Club, программа English Access Microscholarship Program, кружок скорочтения, книжный клуб Book Lover, кружки народно-прикладного творчества, а в специализированной библиотеке – кружок домбристов и кружок "Брайль Лист".

– Как библиотеки используют современные технологии?

– Сегодня невозможно представить развитие библиотек без цифровых решений. Во всех филиалах действует электронный каталог на базе системы "МегаПро", пользователям доступны электронные ресурсы и цифровые коллекции. В отдельных библиотеках внедрены RFID-технологии, позволяющие автоматизировать многие процессы.

Кроме того, в работе мы уже используем инструменты искусственного интеллекта. Они помогают готовить презентации, информационные материалы, сценарии мероприятий, визуальный контент, публикации для социальных сетей, методические материалы и отчетность. Это позволяет быстрее выполнять многие задачи и повышать качество информационного сопровождения.

– Какими вы видите библиотеки в ближайшие годы?

– Мы продолжим развивать библиотечную сеть, модернизировать инфраструктуру, внедрять цифровые технологии, расширять проекты для детей и молодежи и поддерживать культуру чтения. Наша задача – чтобы библиотека оставалась не только местом хранения книг, но и современным центром культуры, образования, информации и общественной жизни города.