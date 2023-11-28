Кто читает книги, тот управляет миром: в Кызылорде необычным способом приглашают детей в библиотеки

Почти пять миллионов книг содержится в фонде 209 государственных библиотек Кызылординской области. Половина из них – на государственном языке. Самая большая в регионе - областная библиотека имени Абдильды Тажибаева. Кто приходит сюда и что читает, узнавал корреспондент Zakon.kz.

История ее началась еще в 1867 году, когда Кызылорда называлась Перовском и была уездным городком. Вначале это было небольшое здание. В 1917 году ее переименовали в городскую публичную и до 1938 года она так и называлась. В 1938 году здесь образовалась Кызылординская область, и библиотека стала областной. В 1999 году ей присвоили имя народного писателя и поэта Казахстана Абдильды Тажибаева.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Впервые я попала в эту библиотеку в 1989 году, когда училась в 9 классе. С того времени приходила сюда сотни раз, учась в местном университете, потом, уже работая в редакции, готовила в читальном зале познавательные материалы о краеведении. Помню, и в те времена здесь проводили восхитительные вечера поэзии, интересные выставки, литературные конкурсы и викторины. Как выяснилось, все эти литературные чтения проводятся и сейчас. Но мероприятий стало больше, так как здесь появились еще и кукольный театр "Алақай" и кружок "Ісмер", игровая площадка "Еркетай", где дети могут не только читать книги, но и играть в разные игры, приходить в центр поддержки безработной молодежи.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Мой визит в библиотеку был поздним - около шести вечера. Через час рабочий день уже завершался. Заведующая абонентским отделом Бахтыгуль Жубандыкова и библиотекарь Эльмира Бадракова волновались, что посетители уже ушли. Несмотря на то, что дело шло к закрытию, желающие обменять книги все же появились. Кызылординец Айдос Суиндыков и его супруга Айжан пришли даже с двумя дочками – Самал и Алуа. Молодые родители записаны во взрослый отдел, а дети – в отдел для маленьких читателей.

Айдос Суиндыков охотно делится, за какими книгами он приходит сюда. Он и его супруга выбирают как казахских классиков, так и зарубежных.

"Мне нравятся произведения Мукагали Макатаева и Сергея Есенина. Я их даже рядом ставлю, как мне кажется, у них похожие стили. Мукагали Макатаев был влюблен в родной край и родной казахский язык, воспевал его в своих произведениях. Благодаря его переводам заговорили по-казахски сонеты Шекспира и "Божественная комедия" Данте, а также произведения Блока, Некрасова, Пушкина. Есенин передавал красоту русской природы в своих мелодичных стихах, красиво говорил о любви, о жизни. Они легко запоминаются, звучат мелодично. Также я люблю и современные книги по бизнесу, финансовой грамотности, психологии, часто выбираю их в этом отделе. Несмотря на то, что многие предпочитают Интернет, я пользуюсь и современными видами связи, и не забываю о книгах. Я убежден, что они не отойдут на второй план, и согласен с выражением - кто читает книги – тот управляет миром", — рассказывает Айдос Суиндыков.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Еще одной посетительницей в этот вечер стала ученица 11 класса средней школы № 8 – Аяулым.

"Мы с мамой приходим сюда два раза в месяц. Я беру книги на казахском языке, - читаю Мухтара Ауэзова, Ибрая Алтынсарина, Шерхана Муртазу. Люблю книги по психологии, энциклопедии на разные темы. Я учусь в казахском классе, поэтому больше читаю книг на государственном языке, но также люблю зарубежных классиков", — говорит Аяулым.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Чтобы в библиотеку шли читатели, библиотекари проводят в год примерно 100 мероприятий на разные темы. Недавно проводили выставку честь юбилея Темирбека Жургенова .

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"К нам в день приходит около 200 читателей. В основном выбирают классику, очень радует то, что больше читают по-казахски. Много желающих прочитать книги кызылординских поэтов и писателей. У нас их целые стеллажи! Я больше 20 лет работаю в библиотечном деле, вижу, как меняются предпочтения. Сейчас больше выбирают книги по психологии, психосоматике, мотивационные книги, о финансовой грамотности, детективы. Большее взрослые читатели выбирают зарубежную классику, казахскую литературу. Заметила, как много нашей молодежи выбирают книги на английском языке. Это радует, что они владеют несколькими языками", — говорит Бахтыгуль Жубаниязова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Еще библиотекари утверждают, что газеты и журналы все еще популярны. К примеру, в читальном зале в этот вечер молодежь с удовольствием читала не только научную литературу, но и газеты. Одна из них – Акерке Маналиева, ученица 11 класса. Ее я застала за изучением текстов на английском языке.

"Я учусь в 11 классе, в эту библиотеку хожу уже полгода. Мне удобно здесь готовиться к ЕНТ - вся необходимая литература и периодика под рукой и тишина. Такая обстановка располагает к чтению, лучше запоминаешь материал. Кое-какую информацию я получаю из Интернета, то мне больше нравится приходить в зал", — говорит Акерке.

Как рассказывает заведующая читальным залом Айнур Махамбет, возможно, кто-то и говорит, что книг стали читать меньше, но за 13 лет своей работы в библиотеке, она ни разу этого не заметила.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Ни одного для не было в моей практике, чтобы читальный зал был пустым. Меняются предпочтения читателей, но нет такого, чтобы мы сидели без дела целый день. Мы как и раньше, проводим тематические вечера, выставки новых книг, заказываем новые экземпляры. Молодежь охотно приходит в наш зал, и все больше выбирает научную литературу, Это радует, что есть желающие провести время с книгой", — делится Айнур Махамбет.

Следующий сектор библиотеки — отдел для юных читателей от 3 до 15 лет. Записано здесь 6,5 тысяч детей. Здесь есть те книги, которые помогут им освоить школьную программу, а кукольный театр "Алақай" и кружок "Ісмер" популярны у маленьких читателей. Здесь современная игровая площадка , дети читают книги, играют в шахматы, мастерят поделки.

Отдел автоматизации библиотечных процессов – это не только книги, но и флэшки и диски, коллекции учебно-справочной литературы на CD и DVD-дисках. Электронными учебниками пользуются ученые, студенты, школьники старших классов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Культуру книгочтения не заменит ни какой Интернет, никакие гаджеты. Нашему государству нужны умные, культурные, образованные люди. И поэтому мы стараемся сделать все, чтобы молодежь читала и любила книги. Все что мы проводим здесь, - выставки, литературные вечера, все делается для этого", — рассказывает директор библиотеки Нурлыбек Мынжас.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В этот вечер он еще поделился радостной новостью, - в следующем году в области планируют построить 7 духовных центров в каждом районном центре. Это будут комплексы, с театрами, библиотеками, музеями. Сейчас идет подготовительная работа над этим проектом. Радует, что еще больше кызылординцев смогут побывать в новых центрах и прикоснуться к прекрасному миру литературы и искусства.