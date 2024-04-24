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Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля

Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 18:00 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 25 апреля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на большую часть территории страны будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами:

  • ночью и утром в Восточно-Казахстанской области – осадки (дождь, снег),
  • на юге, юго-востоке – сильные дожди с выпадением града,
  • в горных районах Алматинской области – осадки (дождь, мокрый снег).
"По республике усилится ветер, на юге, юго-востоке – шквалистый ветер. Лишь на западе, севере страны сохраняется погода без осадков", – следует из прогноза.

Также отмечается, что в центре, на востоке Кызылординской области и в Кызылорде, на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Вместе с тем синоптики рассказали о погоде на четверг в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С;
  • в Алматы – переменная облачность, утром и днем – дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

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Ранее синоптики рассказали, что казахстанцев 25-27 апреля 2024 года ждут дожди и похолодание. Подробности по ссылке.

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