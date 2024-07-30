Алматинцев призвали отложить походы в горы из-за оранжевого уровня селевой опасности

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 30 июля о сильном дожде в период с 31 июля по 1 августа в горных и предгорных районах прилегающих территорий города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, возможны разливы и подтопления.

Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам (ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса) РГП "Казгидромет", на 31 июля года в горах Иле Алатау объявлен оранжевый уровень селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя. "Подразделения "Казселезащиты" переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников". Пресс-служба ДЧС города Алматы Спасатели призывают туристов соблюдать правила поведения в селеопасной зоне. "Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей", – говорится в сообщении. Как действовать в селеопасной обстановке: постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;

Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его. Ранее синоптики рассказали, какими будут первые дни августа в Астане, Алматы и Шымкенте. Читайте также Пыльная буря, гроза и жара до +40: в 13 областях РК объявили штормовое предупреждение В городах и районах области Абай проводится масштабная уборка в рамках акции "Таза Қазақстан" Старые вагоны без кондиционеров: на жалобы казахстанцев ответил глава Минтранспорта

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