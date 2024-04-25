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Токаев о нагнетании истерии вокруг паводков: Создают иллюзию утраты контроля

Токаев высказался об истерии вокруг паводков, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:03 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" обратился к СМИ и блогерам, сообщает Zakon.kz.

По его словам, средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией.

"Подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть во избежание такого рода нежелательных явлений будет принимать меры правового воздействия на лиц, ведущих атаки на безопасность нашего государства", – сказал президент.

В то же время, по его словам, властные органы всех уровней обязаны находиться в тесном контакте с гражданами страны.

"Особенно с авторитетными и ответственными активистами, выслушивать мнение народа и, главное, принимать быстрые и правильные решения. Подавляющее большинство граждан понимают, что государству сейчас приходится распутывать клубок множества застарелых проблем", – сказал Токаев.

Он отметил, что правительству необходимо, с одной стороны, в авральном режиме наводить элементарный порядок во многих сферах, а с другой – закладывать основу дальнейшего устойчивого развития страны.

Кроме того, глава государства высказался о вовлечении казахстанцев в чужие информационные войны.

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Ассамблея народа Казахстана Токаев Касым-Жомарт Казахстан Паводки-2024 2024 год
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