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Карагандинское предприятие нарастило мощности и создало новые рабочие места

Карагандинское предприятие нарастило мощности и создало новые рабочие места, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:12 Фото: gov.kz
Карагандинское предприятие "МебельBro", получив поддержку государства, приобрело современное оборудование и организовало новые рабочие места. В мебельном цехе, где сначала работали всего 15 человек, сегодня трудятся 48.

"Мы начали работать всего три года назад. Но уже приобрели передовые станки, создали дополнительные рабочие места, получив субсидии от государства. Увеличили производственные мощности. В основном выпускаем корпусную мебель – это 80% от наших изделий. В настоящее время две школы Караганды заключили с нами соглашение на производство мебели", – говорит руководитель предприятия Людмила Петрова.

Карагандинское предприятие нарастило мощности и создало новые рабочие места, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:12

Фото: gov.kz

Первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов ознакомился с работой мебельного цеха и напомнил о том, что в регионе идет активная работа по поддержке местных товаропроизводителей.

"Радует, что местные товары пользуются спросом. Причем сырье для производства по возможности тоже должно использоваться местное. На этот год ставим задачу профинансировать 2,5 тысячи новых проектов. Поддержка товаропроизводителей заключается не только в финансовых мерах, но идет работа и по загрузке местных производств", – отметил Азамат Тайжанов.

Особое внимание в "МебельBro" уделяется подготовке профессиональных кадров. К работе привлекают и студентов.

Карагандинское предприятие нарастило мощности и создало новые рабочие места, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:12

Фото: gov.kz

"В регионе активно развивается малый и средний бизнес. На сегодняшний день в рамках Единой комплексной программы оказываются такие меры господдержки предпринимателей, как субсидирование процентной ставки, гарантирование по кредитам, предоставление госгрантов и подведение инженерной инфраструктуры. А предпринимателям, реализующим свою деятельность в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах, поддержка предоставляется без отраслевых ограничений", – рассказала о мерах поддержки бизнеса Ирина Любарская, руководитель Управления предпринимательства.

Кроме этого, акиматом Карагандинской области совместно с Фондом "Даму" реализуется региональная программа "Кәсіпкер".

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