Десятки членов ОПГ, в том числе полицейских, осудили в Астане за махинации с регистрацией машин

В Астане осудили 32 человека по делу о незаконном оформлении машин, сообщает Zakon.kz.

25 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении группы лиц за:

совершение создания и руководство организованной преступной группой (ст. 262 ч. 2, 3 УК);

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. ст. 195, 195 ч.1, 195 ч. 4 п. 1, 2 УК);

неправомерные модификации информации (ст. ст. 206, 206 ч. 2 п. 2, 206 ч. 3 п.1 УК);

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 ч. 2-1 УК);

подделку, изготовление поддельных документов (ст. 385 ч. 2, 3 УК).

"Подсудимых обвиняли в организации массовой регистрации машин, ввезенных из-за рубежа, путем причинения ущерба государству в виде неуплаты положенных сборов и платежей; ввода в интегрированную информационную систему ЦОНа и МВД заведомо ложной информации об авто и проведенных сделках по их купле-продаже", – сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

В результате действий членов ОПГ с декабря 2021 по май 2022 года незаконно было зарегистрировано 312 автомашин.

Также члены ОПГ незаконно зарегистрировали 150 машин, из которых 73 – с правым рулем и 77 – фактически не ввезены на территорию РК.

В суде установлено, что три человека создали организованную преступную группировку (ОПГ) и руководили ей с использованием своих служебных положений.

Помимо главарей, в ОПГ было пять человек, они участвовали во многих сделках, получали часть денег.

17 посредников участвовали в оформлении машин, покупая в телеграмм- чатах, и перепродавали документы на авто. В "деле" были и сотрудники полиции.

В суде подсудимые не признали предъявленное обвинение, просили их оправдать.

"Приговором суда трое руководителей ОПГ признаны виновными в создании и руководстве преступной группой, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерной модификации информации, подделке и изготовлении поддельных документов. Им назначено по 9 лет лишения свободы", – сообщили в суде.

Пятеро членов ОПГ признаны виновными в этих же преступлениях и приговорены к 6 годам лишения свободы.

Три посредника признаны виновными в совершении причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерной модификации информации, злоупотреблении должностными полномочиями. Одному назначено наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы, второму – 1 год лишения свободы и третьему – 6 месяцев лишения свободы.

14 посредников признаны виновными в пособничестве в совершении вышеуказанных преступлений. Назначено наказание по 2 года 6 месяцев ограничения свободы каждому.

Четверо сотрудников полиции признаны виновными в совершении причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерной модификации информации, злоупотребление должностными полномочиями. Их приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

И еще три сотрудника полиции признаны виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотреблении и осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. каждому.

Приговор не вступил в законную силу.

В январе 2024 года сообщалось о том, что десятки машин незаконно зарегистрировали в Казахстане по фальшивым документам. Ущерб составил 401 млн тенге.