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Общество

Сотрудницу банка осудили в Астане за "лайфхак" при выдаче кредитов населению

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 14:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сотрудницу одного из банков осудили в Астане за выдачу кредитов населению за незаконное материальное вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

Женщина с апреля 2021 года по апрель 2024 года брала вознаграждение 1% от суммы кредита. Клиентов ей предоставляли менеджеры частной компании, работающей в финансовой сфере. В общей сложности сотрудница банка получила 50,7 млн тенге.

Деньги клиенты брали для участия в финансовой пирамиде S-Group. Чтобы кредиты одобрили, сотрудница банка делала им переводы на счета и обратно для увеличения оборотов дополнительного дохода.

В суде 28-летняя женщина вину не признала и заявила, что в банке были очень большие требования по выполнению плана. Она переводила клиентам личные средства для повышения их денежного оборота и называла эти действия "лайфхаком", а также утверждала, что в головном офисе банка знали об этом и не запрещали подобные переводы.

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 11 декабря 2024 года женщину осудили по ст. 247 ч. 3 (незаконное получение работником негосударственной организации материального вознаграждения в крупном размере) Уголовного кодекса к году ограничения свободы с конфискацией 50,7 млн тенге и лишением права на занятие банковской деятельностью сроком на три года.

У нее арестовали однокомнатную квартиру, автомобили Toyota Corolla 2015 года выпуска, Lexus IS 250 2014 года выпуска и Volkswagen Polo 2015 года выпуска. Имущество на 40,6 млн тенге было приобретено во время незаконной подработки.

Ранее сообщалось, что в столице осудили руководство ТОО "Sincere Systems" (S-Group) по факту создания и руководства финансовой пирамидой. ТОО с 2020 года занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Сумма привлеченных средств казахстанцев составила 215 млн тенге.

Бауыржан Муканов
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