Впервые в стране: 10 каналов организуют общенациональный телемарафон

Впервые в преддверии Дня единства народа Казахстана в прямом эфире 10 республиканских телеканалов пройдет общенациональный телемарафон "Біз біргеміз", сообщает Zakon.kz.

Главные герои телемарафона – простые казахстанцы, проявившие в трудные дни мужество и отвагу. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили свой служебный и гражданский долг.

Это спасатели, медики, военнослужащие, волонтеры, предприниматели, а также другие жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплоченности нашего народа.

Пятичасовой прямой эфир телеканалов Qazaqstan, "Хабар", Jibek Joly, "Евразия", "КТК", "31 арна", Atameken Business, Astana TV, Almaty TV и "7 канал" будет посвящен реальным историям людей: душещипательным рассказам очевидцев, комментариям непосредственных участников событий, пострадавших от паводков, и репортажам журналистов.

Рассказы очевидцев будут дополнены отчетами официальных лиц о ликвидации последствий паводков и восстановительных работах в регионах, принимаемых государством мерах по обеспечению жильем, возмещению материального ущерба, восстановлению инфраструктуры и др.

Прямое подключение будет организовано из восьми регионов: Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Телемарафон состоится 30 апреля с 17:00 до 22:00.

Онлайн-трансляция будет вестись на официальных сайтах телеканалов, страницах в сети Facebook и YouTube, а также на Telegram-канале t.me/bizbirgemiz_marathon.