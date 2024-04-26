Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Впервые в стране: 10 каналов организуют общенациональный телемарафон

телемарафон в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 11:08 Фото: Zakon.kz
Впервые в преддверии Дня единства народа Казахстана в прямом эфире 10 республиканских телеканалов пройдет общенациональный телемарафон "Біз біргеміз", сообщает Zakon.kz.

Главные герои телемарафона – простые казахстанцы, проявившие в трудные дни мужество и отвагу. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили свой служебный и гражданский долг.

Это спасатели, медики, военнослужащие, волонтеры, предприниматели, а также другие жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплоченности нашего народа.

Пятичасовой прямой эфир телеканалов Qazaqstan, "Хабар", Jibek Joly, "Евразия", "КТК", "31 арна", Atameken Business, Astana TV, Almaty TV и "7 канал" будет посвящен реальным историям людей: душещипательным рассказам очевидцев, комментариям непосредственных участников событий, пострадавших от паводков, и репортажам журналистов.

Рассказы очевидцев будут дополнены отчетами официальных лиц о ликвидации последствий паводков и восстановительных работах в регионах, принимаемых государством мерах по обеспечению жильем, возмещению материального ущерба, восстановлению инфраструктуры и др.

Прямое подключение будет организовано из восьми регионов: Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Телемарафон состоится 30 апреля с 17:00 до 22:00.

Онлайн-трансляция будет вестись на официальных сайтах телеканалов, страницах в сети Facebook и YouTube, а также на Telegram-канале t.me/bizbirgemiz_marathon.

Читайте также

Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
На линии воды: эмбинские нефтяники противостоят угрозе паводка
На линии воды: эмбинские нефтяники противостоят угрозе паводка
Астана Алматы фонтан 1 мая
Когда запустят фонтаны в Астане и Алматы
Ирина Капитанова
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
мошенничество, предупреждение, Нацбанк
В Казахстане участились случаи нового вида телефонного мошенничества
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: