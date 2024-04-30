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Общенациональный телемарафон стартовал в Казахстане

Телемарафон, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:20 Фото: t.me/bizbirgemiz_marathon
В стране в преддверии Дня единства народа Казахстана стартовал общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" – в прямом эфире работают сразу 10 республиканских телеканалов, сообщает Zakon.kz.

Главные герои телемарафона – простые казахстанцы, проявившие мужество и отвагу в трудные дни. Рискуя здоровьем и жизнью, они с честью выполняли свой служебный и гражданский долг.

Казахстанцы смогут послушать истории спасателей, медиков, военных, волонтеров и других жителей страны. Рассказы очевидцев дополнят отчеты официальных лиц о ликвидации последствий паводков и восстановительных работах в регионах, принимаемых государством мерах по обеспечению жильем, возмещению материального ущерба, восстановлению инфраструктуры и др.

Прямое подключение организовано из восьми регионов: Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Эфир стартовал в 17:00 и продлится пять часов.

В телемарафоне участвуют телеканалы Qazaqstan, "Хабар", Jibek Joly, "Евразия", КТК, "31 арна", Atameken Business, Astana TV, Almaty TV и 7 канал.

Трансляцию телемарафона можете посмотреть в прямом эфире Первого канала "Евразия".

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