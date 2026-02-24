Аким Нурдаулет Килыбай произвел кадровые перестановки

В акимате Мангистауской области произошли кадровые перестановки – назначены новый заместитель акима и руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала акимата региона:

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима области Малик Абдикадыров назначен на должность заместителя акима Мангистауской области".

Малик Абдикадыров окончил университет "Кайнар" по специальности "Юриспруденция", а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова по специальности "Нефтегазовое дело". Получил степень магистра права в Университете Абердина (Великобритания).

Фото: Telegram/mangystau_press

На протяжении многих лет работал в областной прокуратуре, занимал руководящие должности в подразделениях Генеральной прокуратуры РК, участвовал в проекте "Западная Курна-2" компании "Лукойл-Оверсиз" в городе Басра (Ирак), возглавлял Департамент в сфере регулирования естественных монополий Комитета по защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

В 2020-2024 годах занимал должности – заместителя акима Актау, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО "Озенмунайгаз".

До настоящего назначения являлся руководителем аппарата акима Мангистауской области.

Также назначена новый руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.

"Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначена Асель Балманова". Пресс-служба акима Мангистауской области

Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности "Экология", в 2012 году – Евразийскую академию по специальности "Юриспруденция", в 2016 году – магистратуру Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова по специальности "Экология". В 2020-2023 годах проходила обучение в Академии государственного управления при президенте РК. В 2025 году завершила докторантуру Академии государственного управления при президенте РК по образовательной программе "Государственное управление". Имеет степень магистра экологии и ученую степень доктора экономики по образовательной программе "Государственное управление".

Фото: Telegram/mangystau_press

Трудовую деятельность начала в 2006-2009 годах, работая секретарем и лаборантом в гимназии №42 "Акниет".

В 2009 году прошла молодежную практику в отделе охраны природы и мониторинга Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области. В 2010-2012 годах занимала должность главного специалиста Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. В 2012-2016 годах работала главным специалистом, а затем руководителем отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима ЗКО. В 2017 году возглавляла отдел правового и информационного обеспечения Управления сельского хозяйства ЗКО.

С мая 2018 года и до настоящего назначения занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.

Вместе с тем назначен новый руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений региона.

"Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления сельского хозяйства и земельных отношений назначен Сабит Дуйсекенов". Пресс-служба акима Мангистауской области

Сабит Дуйсекенов родился в 1987 году. Имеет высшее образование. В 2012 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, в 2014 году – Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова.

Фото: Telegram/mangystau_press

Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности начальника службы охраны государственного заповедника "Кендерли-Каясан" РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК по Мангистауской области.

В 2014 году назначен директором Западного регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром". В 2017 году занимал должности руководителя службы охраны территории государственного заповедника "Кендерли-Каясан", руководителя Уральского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром", а также руководителя Уральского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В 2017-2023 годах возглавлял Актюбинский региональный филиал РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В 2023 году занимал должности заместителя акима Кобдинского района Актюбинской области, а также руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".

До настоящего назначения являлся руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Материал по теме 11 функций лишатся сельские акимы после законодательных поправок

16 февраля 2026 года стало известно, что аким Алматы Дархан Сатыбалды назначил первого заместителя. Им стал Алмасхан Сматлаев.