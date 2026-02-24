Аким Нурдаулет Килыбай произвел кадровые перестановки
Об этом сегодня, 24 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала акимата региона:
"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима области Малик Абдикадыров назначен на должность заместителя акима Мангистауской области".
Малик Абдикадыров окончил университет "Кайнар" по специальности "Юриспруденция", а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова по специальности "Нефтегазовое дело". Получил степень магистра права в Университете Абердина (Великобритания).
Фото: Telegram/mangystau_press
На протяжении многих лет работал в областной прокуратуре, занимал руководящие должности в подразделениях Генеральной прокуратуры РК, участвовал в проекте "Западная Курна-2" компании "Лукойл-Оверсиз" в городе Басра (Ирак), возглавлял Департамент в сфере регулирования естественных монополий Комитета по защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.
В 2020-2024 годах занимал должности – заместителя акима Актау, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО "Озенмунайгаз".
До настоящего назначения являлся руководителем аппарата акима Мангистауской области.
Также назначена новый руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.
"Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначена Асель Балманова".Пресс-служба акима Мангистауской области
Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности "Экология", в 2012 году – Евразийскую академию по специальности "Юриспруденция", в 2016 году – магистратуру Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова по специальности "Экология". В 2020-2023 годах проходила обучение в Академии государственного управления при президенте РК. В 2025 году завершила докторантуру Академии государственного управления при президенте РК по образовательной программе "Государственное управление". Имеет степень магистра экологии и ученую степень доктора экономики по образовательной программе "Государственное управление".
Фото: Telegram/mangystau_press
Трудовую деятельность начала в 2006-2009 годах, работая секретарем и лаборантом в гимназии №42 "Акниет".
В 2009 году прошла молодежную практику в отделе охраны природы и мониторинга Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области. В 2010-2012 годах занимала должность главного специалиста Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. В 2012-2016 годах работала главным специалистом, а затем руководителем отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима ЗКО. В 2017 году возглавляла отдел правового и информационного обеспечения Управления сельского хозяйства ЗКО.
С мая 2018 года и до настоящего назначения занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.
Вместе с тем назначен новый руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений региона.
"Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления сельского хозяйства и земельных отношений назначен Сабит Дуйсекенов".Пресс-служба акима Мангистауской области
Сабит Дуйсекенов родился в 1987 году. Имеет высшее образование. В 2012 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, в 2014 году – Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова.
Фото: Telegram/mangystau_press
Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности начальника службы охраны государственного заповедника "Кендерли-Каясан" РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК по Мангистауской области.
В 2014 году назначен директором Западного регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром". В 2017 году занимал должности руководителя службы охраны территории государственного заповедника "Кендерли-Каясан", руководителя Уральского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром", а также руководителя Уральского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В 2017-2023 годах возглавлял Актюбинский региональный филиал РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В 2023 году занимал должности заместителя акима Кобдинского района Актюбинской области, а также руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".
До настоящего назначения являлся руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
