#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
События

Аким Нурдаулет Килыбай произвел кадровые перестановки

Малик Абдикадыров, Асель Балманова, Сабит Дуйсекенов, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:23 Фото: Telegram/mangystau_press
В акимате Мангистауской области произошли кадровые перестановки – назначены новый заместитель акима и руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала акимата региона:

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима области Малик Абдикадыров назначен на должность заместителя акима Мангистауской области".

Малик Абдикадыров окончил университет "Кайнар" по специальности "Юриспруденция", а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова по специальности "Нефтегазовое дело". Получил степень магистра права в Университете Абердина (Великобритания).

Фото: Telegram/mangystau_press

На протяжении многих лет работал в областной прокуратуре, занимал руководящие должности в подразделениях Генеральной прокуратуры РК, участвовал в проекте "Западная Курна-2" компании "Лукойл-Оверсиз" в городе Басра (Ирак), возглавлял Департамент в сфере регулирования естественных монополий Комитета по защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

В 2020-2024 годах занимал должности – заместителя акима Актау, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО "Озенмунайгаз".

До настоящего назначения являлся руководителем аппарата акима Мангистауской области.

Также назначена новый руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.

"Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначена Асель Балманова".Пресс-служба акима Мангистауской области

Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности "Экология", в 2012 году – Евразийскую академию по специальности "Юриспруденция", в 2016 году – магистратуру Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова по специальности "Экология". В 2020-2023 годах проходила обучение в Академии государственного управления при президенте РК. В 2025 году завершила докторантуру Академии государственного управления при президенте РК по образовательной программе "Государственное управление". Имеет степень магистра экологии и ученую степень доктора экономики по образовательной программе "Государственное управление".

Фото: Telegram/mangystau_press

Трудовую деятельность начала в 2006-2009 годах, работая секретарем и лаборантом в гимназии №42 "Акниет".

В 2009 году прошла молодежную практику в отделе охраны природы и мониторинга Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области. В 2010-2012 годах занимала должность главного специалиста Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. В 2012-2016 годах работала главным специалистом, а затем руководителем отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима ЗКО. В 2017 году возглавляла отдел правового и информационного обеспечения Управления сельского хозяйства ЗКО.

С мая 2018 года и до настоящего назначения занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.

Вместе с тем назначен новый руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений региона.

"Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления сельского хозяйства и земельных отношений назначен Сабит Дуйсекенов".Пресс-служба акима Мангистауской области

Сабит Дуйсекенов родился в 1987 году. Имеет высшее образование. В 2012 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, в 2014 году – Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова.

Фото: Telegram/mangystau_press

Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности начальника службы охраны государственного заповедника "Кендерли-Каясан" РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК по Мангистауской области.

В 2014 году назначен директором Западного регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром". В 2017 году занимал должности руководителя службы охраны территории государственного заповедника "Кендерли-Каясан", руководителя Уральского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром", а также руководителя Уральского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В 2017-2023 годах возглавлял Актюбинский региональный филиал РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В 2023 году занимал должности заместителя акима Кобдинского района Актюбинской области, а также руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".

До настоящего назначения являлся руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:23
11 функций лишатся сельские акимы после законодательных поправок

16 февраля 2026 года стало известно, что аким Алматы Дархан Сатыбалды назначил первого заместителя. Им стал Алмасхан Сматлаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Акула растерзала врача-спортсмена на глазах родных
02:59, 25 февраля 2026
Акула растерзала врача-спортсмена на глазах родных
Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
17:43, 17 мая 2024
Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
Кадровые перестановки произошли в МВД РК
12:42, 03 апреля 2023
Кадровые перестановки произошли в МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: