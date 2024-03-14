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Генпрокурор доложил Токаеву о резонансных уголовных делах

Генпрокурор доложил Токаеву о резонансных уголовных делах, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 16:04 Фото: akorda.kz
14 марта 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Берика Асылова, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах международного сотрудничества по оказанию правовой помощи и розыску скрывшихся за рубежом преступников. По ряду резонансных уголовных дел подозреваемые задержаны и возвращены в Казахстан для осуществления правосудия", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Глава государства был проинформирован о том, что по вопросам возврата активов достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ.

Как сообщил Берик Асылов, была оказана правовая помощь 220 инвесторам, вложившим в экономику страны 2,7 трлн тенге. В результате данной работы повышается уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти. В ходе встречи было рассмотрено реальное состояние дел в регионах по привлечению прямых инвестиций.

Президенту был представлен отчет о криминогенной ситуации в стране и о мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов. Глава государства подчеркнул важность эффективного использования "прокурорского фильтра" по решениям уполномоченных органов в отношении инвестиционных проектов. При этом он акцентировал внимание на необходимость усиления контроля и ответственности указанных органов за достоверность их данных о привлекаемых инвестициях.

Также президентом отмечена необходимость применения широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов.

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13 марта 2024 года в Акорду на встречу с Касым-Жомартом Токаевым приезжали председатели Верховного суда и Нацбанка.

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