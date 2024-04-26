Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Столичные врачи высадили деревья в поддержку детей с лейкемией

Врачи Астаны высадили деревья в поддержку детей с лейкемией, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 16:30 Фото: gov.kz
Хирурги, педиатры и онкологи Национального научного центра материнства и детства посадили саженцы сосны на территории больницы. Так столичные врачи в очередной раз обратили внимание на борьбу с лейкемией среди детей.
Как сообщил глава столицы на своей странице в Instagram в этом году в Астане продолжат благоустраивать и озеленять город. Планируется высадить порядка 1 млн зеленых насаждений. Озеленением охватываем не только общественные и дворовые пространства города, но и территории социальных объектов.

Говоря о пользе посадки деревьев заведующая отделом онкологии ННЦМД UMC Забира Кыздарбекова отметила, что в будущем саженцы вырастут большими деревьями и будут защищать детей от солнца, также юные пациенты будут дышать свежим воздухом.

"Когда мы проводим свое лечение, для наших детей немаловажно, когда им уделяют внимание", – рассказала Забира Кыздарбекова, заведующая отделом онкологии ННЦМД UMC.
Возрастные сосны украсили аллею, где обычно отдыхают юные пациенты клиники и их родители.
"Сейчас у нас идет третья неделя масштабной экоакции. Эта неделя посвящена озеленению. В основном стараемся облагораживать, озеленять социальные объекты. Мы решили поддержать детей, болеющих лейкемией, их родителей и врачей. Надеемся, что эти деревья будут свидетелями их победы над недугом", – говорит Алия Абсеметова, заместитель акима района "Нура" города Астаны.
В столице стартовала неделя "Жасыл аймақ" экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

Читайте также

орден
Токаев подписал закон о присвоении имен легендарных воинов-героев степеням ордена "Айбын"
коллаж, ДТП, новые правила ПДД
Приговор по делу о смертельном ДТП с автобусом, изменения в ПДД – главное за день
В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции
В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции
Айсулу Омарова
Астана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
рождаемость, статистика, трудовые ресурсы
Спасение или угроза: чем обернется Казахстану высокая рождаемость
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: