Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Врач рассказала, сколько сладкого ежедневно можно есть детям

Сколько сладкого ежедневно можно есть детям Фото: pixabay
Российский врач-педиатр Марьям Сайфулина рассчитала допустимую дозу сладкого для детей, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИАМО врач предложила определить норму нужно в кубиках рафинированного сахара. Так, 1 кубик рафинада - 4 грамма. При этом детям до 2 лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от 4 до 6 лет можно не больше 5 кубиков в сутки, от 7 до 10 лет - не больше 6.

Если ребенку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше 7, подчеркнула Сайфулина.

Она отметила также, что, например, ванильное мороженое содержит 4 ложки сахара, а шоколадный батончик - 8, в сладких газированных напитках около 9 ложек.

Ранее диетологи рассказали какие конфеты полезнее.

Читайте также

Эксперты рассказали, как имбирные пряники помогают при простуде
Эксперты рассказали, как имбирные пряники помогают при простуде
предупреждение
Спасатели Акмолинской области обратились к жителям региона
Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете
Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Йемен, США, Великобритания, обстрел
Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них
поезд сошел с рельсов
В Карагандинской области грузовой поезд сошел с рельсов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: