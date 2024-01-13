Врач рассказала, сколько сладкого ежедневно можно есть детям

Российский врач-педиатр Марьям Сайфулина рассчитала допустимую дозу сладкого для детей, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИАМО врач предложила определить норму нужно в кубиках рафинированного сахара. Так, 1 кубик рафинада - 4 грамма. При этом детям до 2 лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от 4 до 6 лет можно не больше 5 кубиков в сутки, от 7 до 10 лет - не больше 6.

Если ребенку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше 7, подчеркнула Сайфулина.

Она отметила также, что, например, ванильное мороженое содержит 4 ложки сахара, а шоколадный батончик - 8, в сладких газированных напитках около 9 ложек.

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